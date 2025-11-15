क्या जातीय समीकरणों ने अंता उपचुनाव का नतीजा तय किया? गुर्जर-माली-OBC कांग्रेस की तरफ क्यों शिफ्ट हुए
अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने इस बार पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने न सिर्फ चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की, बल्कि बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरणों में भी पार्टी ने आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। कई बूथों पर कांग्रेस को रिकॉर्ड बढ़त मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ स्थानों पर उम्मीद से कहीं कम वोट मिले। इतना ही नहीं, एक बूथ पर तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया।
कुछ बूथों पर रोमांच: 418-418 और 143-143 वोट
उपचुनाव में दो बूथों पर कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल बराबर-बराबर वोट मिले।
• बूथ संख्या 121 धतुरिया में दोनों पार्टियों को 418-418 वोट मिले, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को 106 वोट मिले।
• बूथ संख्या 182 मानपुरा में कांग्रेस और बीजेपी को 143-143 वोट मिले। यहां भी 101 वोट निर्दलीय के खाते में गए।
यह नतीजे बताते हैं कि मुकाबला कई क्षेत्रों में बेहद करीबी था, लेकिन कुल मिलाकर हवा कांग्रेस की तरफ ही बहती रही।
कांग्रेस ने जीते 46% बूथ, बीजेपी सिर्फ 72 पर सीमित
अंता विधानसभा के कुल 268 बूथों में से कांग्रेस ने 124 बूथ जीतकर लगभग 46% बूथों पर बढ़त हासिल की।
बीजेपी को केवल 72 बूथों पर जीत मिली।
वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 70 बूथों पर जीत दर्ज की, जिसने पूरे चुनाव का माहौल बदलने का काम किया।
कांग्रेस की बूथ स्तरीय जीत ने यह साफ कर दिया कि इस बार जमीन पर संगठन और मतदाता मूवमेंट दोनों में पार्टी मजबूत दिखाई दी।
भाजपा प्रत्याशी को अपने ही बूथ पर 522 वोट
बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को उनके खुद के बूथ 237 तिसाया पर सबसे ज्यादा 522 वोट मिले। इस बूथ पर 86.87% मतदान हुआ और कुल 707 वोट पड़े।
यहां
• बीजेपी को 522
• कांग्रेस को 113
• निर्दलीय नरेश मीणा को 52 वोट मिले।
हालांकि यह बूथ मोरपाल सुमन की सबसे मजबूत जगह थी, लेकिन बाकी इलाकों में ऐसा प्रदर्शन दोहराया नहीं जा सका।
सांकली गांव में सिर्फ एक वोट, वो भी कांग्रेस को
मांगरोल क्षेत्र के सांकली गांव ने विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। गांव में सिर्फ एक व्यक्ति ने वोट डाला, और वह वोट कांग्रेस प्रत्याशी भाया को मिला।
बीजेपी और निर्दलीय दोनों को यहां शून्य वोट मिले।
यह घटना पार्टी रणनीतियों के लिए बड़ा संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी किस हद तक मौजूद थी।
अंता उपचुनाव में जातिगत वोटिंग पैटर्न पूरी तरह बदला दिखा। जो समाज पहले पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ खड़ा रहता था, इस बार उसने कांग्रेस की तरफ रुझान दिखाया।
गुर्जर (BJP का वोट बैंक) → कांग्रेस को 40-50% वोट
हाड़ौती और गुर्जर बहुल इलाकों में कांग्रेस को पिछले चुनाव से दोगुने वोट मिले। यह कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
सामान्य/ओबीसी → कांग्रेस को 30-35% वोट
सामान्य ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहां भी उल्लेखनीय बढ़त मिली।
माली समाज → कांग्रेस को 10-15% वोट
पहले हमेशा बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाला माली समुदाय इस बार कांग्रेस के साथ आया और दोगुनी संख्या में वोट दिए।
नागर-धाकड़ → कांग्रेस को 10-15% वोट
यह भी बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक था, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी बड़ा सेंध लगाई।
कांग्रेस को जहां कई वर्गों से बड़ा फायदा मिला, वहीं कुछ वोट बैंक पार्टी से दूर भी गए।
• मुस्लिम वोटों का 15-20% हिस्सा निर्दलीय नरेश मीणा के पास चला गया।
• मीणा समाज पूरी तरह शिफ्ट हुआ और कांग्रेस को सिर्फ 10-15% वोट मिले।
• एससी वोटों में भी कांग्रेस को 35-40% का नुकसान हुआ, जो बीजेपी और निर्दलीय दोनों के पास बंट गया।
