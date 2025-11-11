मतदान के बाद EVM में क़ैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत! अंता उपचुनाव में जनता का भारी रुझान; 80% वोटिंग के साथ बंद हुए बूथ

संक्षेप: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में करीब 80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है।

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में करीब 80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है। पूरे दिन मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, हालांकि कुछ जगहों पर मतदाताओं की नाराजगी और विरोध के भी दृश्य देखने को मिले।

अंता विधानसभा क्षेत्र के साकली गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव के मतदान केंद्र संख्या 219 पर सुबह से ही वोटिंग नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि वे लांग सड़क सहित कई विकास कार्यों की मांगों को लेकर लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने मतदान न करने का निर्णय लिया।

ग्रामीणों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट का सवाल नहीं, बल्कि जनता की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी का मामला है। हालांकि करीब 15 मिनट बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया और कहा कि वे इस मुद्दे को चुनाव के बाद भी उठाएंगे।

अंता सीट पर इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मोरपाल सुमन, जबकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मैदान में हैं, जिन्होंने इस बार चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा की उपस्थिति ने पारंपरिक दो-तरफा मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं।

निर्वाचन विभाग की ओर से कुल 268 मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था की गई थी। 2,27,563 मतदाताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। हर मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जबकि संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) के जवान मुस्तैद रहे।

मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया गया। इस बार मतदाताओं को मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगीं, खासकर महिलाओं और युवाओं में उत्साह देखने को मिला।