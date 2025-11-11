अंता उपचुनाव में 1 बजे तक 47.77% मतदान, साकली गांव में बहिष्कार जारी

संक्षेप: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर सोमवार को हो रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 47.77% मतदान दर्ज किया गया है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है।

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर सोमवार को हो रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 47.77% मतदान दर्ज किया गया है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बूथों पर लंबी कतारें लगीं और ग्रामीण इलाकों में वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

अंता उपचुनाव में इस बार कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय बन गया है। निर्वाचन आयोग ने 2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद सभी EVMs बारां स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराई जाएंगी।

मांगरोल कस्बे के जगन्नाथ चौपड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र पर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। यहां कई पहली बार वोट डालने वाले युवा सुबह से लाइन में लगे नजर आए। मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स मतदाताओं को सुविधा संबंधी जानकारी देने के साथ मोबाइल रखने के लिए काउंटर भी संचालित कर रहे हैं।

अंता विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर बूथों पर महिला मतदाताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। मतदान केंद्रों पर महिलाएं समूहों में पहुंचकर मतदान कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है।

हालांकि, गांव साकली के मतदान केंद्र 219 पर ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। उनकी मांग है कि गांव में श्मशान तक सड़क, तालाब का सौंदर्यकरण, और खेल मैदान का निर्माण किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ये विकास कार्य नहीं होंगे, वे मतदान नहीं करेंगे। सुबह 11 बजे तक यहां एक भी वोट नहीं पड़ा।

एसडीएम मौके पर समझाइश के लिए पहुंचे थे लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी। अब जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं ताकि मतदान बहाल कराया जा सके।

बूथ संख्या 209 पर वीवीपैट मशीन में खराबी आने से करीब 30 मिनट तक मतदान रुका रहा। सूचना पर एरिया मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और मशीन को ठीक करवाने के बाद मतदान फिर से शुरू हुआ। बताया गया कि 216 वोट पड़ने के बाद मशीन में एरर आया था।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध है। अंता के गढ़ परिसर स्थित बूथ 206 और 207 पर वॉलंटियर्स के पास मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है। मतदाता अपने मोबाइल जमा कर मतदान कर रहे हैं।

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने तिसाया गांव के बूथ 237 पर जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा, “जनता पलक-पांवड़े बिछाकर बैठी है। यह ऐतिहासिक चुनाव होगा और जनता मुझे निश्चित ही जिताएगी।”

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बारां में बालाजी मंदिर में दर्शन किए और शांति से मतदान की अपील की।

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बताया कि उन्हें कुछ बूथों पर लाइट की व्यवस्था की शिकायतें मिली थीं, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है।