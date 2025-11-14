Anta By Election 2025 LIVE: अंता उपचुनाव रिजल्ट आज, बैलेट पेपर की गिनती जारी, 9 बजे सामने आएगी पहली लीड

संक्षेप: Anta By Election 2025 LIVE: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। मतगणना सुबह 8 बजे बॉयज पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में शुरू हो चुकी है। कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है

Anta By Election 2025 LIVE: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। मतगणना सुबह 8 बजे बॉयज पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में शुरू हो चुकी है। कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें पहले डाक मतपत्र और उसके बाद EVM के वोट गिने जाएंगे। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंता की सीट पर कौन जीत का परचम फहराएगा।

इस उपचुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए चुनाव को रोचक बना दिया है। मुख्य पार्टियों के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों पर लड़ी गई यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

80% से अधिक मतदान- किसके पक्ष में गया भारी वोट? अंता विधानसभा उपचुनाव में 80.21% मतदान दर्ज हुआ, जो प्रदेश में उपचुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा माना जा रहा है।

कुल 2,28,264 मतदाताओं में से 1,83,099 लोगों ने वोट डाला। इनमें

• 96,141 पुरुष,

• 86,955 महिलाएं,

• और 3 अन्य मतदाता शामिल रहे।

दिव्यांग मतदाताओं में भी रिकॉर्ड उत्साह देखने को मिला। कुल 2,111 दिव्यांगजन में से 1,929 ने वोट डालकर 91.38% मतदान प्रतिशत दर्ज किया। इतना हाई वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा—यह सवाल आज काउंटिंग के साथ ही साफ हो जाएगा।

काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा अभेद्य

मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

• पूरे परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

• केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है।

• अंदर-बाहर हर मूवमेंट की रियलटाइम निगरानी हो रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गुरुवार को व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सुरक्षा एवं काउंटिंग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।

LIVE अपडेट्स: वोटों की गिनती 8 बजे होगी शुरू सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू हुई। इसके बाद सभी 14 टेबलों पर एकसाथ EVM काउंटिंग चल रही है। हर राउंड का परिणाम आते ही अपडेट किया जा रहा है। प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें लगातार काउंटिंग पर टिकी हुई हैं।

जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, मुकाबले की दिशा साफ होती जाएगी। शुरुआती रुझान यह संकेत देंगे कि किस ओर बहुमत झुक रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम दोपहर तक ही स्पष्ट होगा।

क्या है आज का बड़ा सवाल?

• क्या बड़ी पार्टियां अपना दबदबा बरकरार रख पाएंगी?

• क्या निर्दलीय नरेश मीणा वोटों में सेंध लगा पाएंगे?

• क्या भारी मतदान किसी एक पक्ष के लिए बड़ा गेमचेंजर बनेगा?

इन सभी सवालों का जवाब आज कुछ ही घंटों में मिलने वाला है। अंता उपचुनाव के नतीजे न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।

लाइव अपडेट NOV 14,2025 8:31 Anta By Election 2025 LIVE: काउंटिंग हॉल सील, बैलट बॉक्स की गिनती जारी पोलिंग एजेंट्स और स्टाफ के अंदर प्रवेश करने के बाद काउंटिंग हॉल के गेट बंद कर दिए गए हैं। कॉलेज परिसर के भीतर पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा तैनात है। मुख्य सड़क को भी तिराहे से करीब आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है, जहाँ से आमजन का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। इस बीच, काउंटिंग हॉल के अंदर बैलट बॉक्सों की गिनती तेजी से जारी है।

NOV 14,2025 8:25 Anta By Election 2025 LIVE: बारां डीएम ने बताई अंता में काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया बारां डीएम ने बताया कि मतगणना स्थल के 100 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहाँ सिर्फ पास जारी किए गए अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। सभी को पैदल ही एंट्री मिलेगी।

डीएम ने कहा कि स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दी गई है, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू होगी।

कुल 14 टेबलों पर 20 राउंड में पूरी मतगणना प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

NOV 14,2025 8:16 Anta By Election 2025 LIVE: पहले राउंड के शुरुआती रुझान 9 बजे तक अंता में वोटों की गिनती तेज़ रफ़्तार में जारी है। मतगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की जांच और गिनती हो रही है। इसके बाद ठीक 8:30 बजे ईवीएम खोलकर मशीनों में दर्ज वोटों की काउंटिंग शुरू की जाएगी।

पहले राउंड के शुरुआती रुझान 9 बजे तक सामने आने की उम्मीद है। ऐसे में कुछ ही देर में यह साफ होने लगेगा कि मुकाबले में शुरुआती बढ़त किस उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जाती है।

NOV 14,2025 8:11 Anta By Election 2025 LIVE: मोरपाल सुमन का बड़ा बयान भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने कहा कि इस उपचुनाव में असली लड़ाई जनता ने लड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे क्षेत्र का जनसमर्थन उनके साथ खड़ा रहा और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। सुमन ने विश्वास जताते हुए कहा— “मेरी जीत ऐतिहासिक होगी, मैं यह चुनाव स्पष्ट बढ़त से जीत रहा हूं।

NOV 14,2025 07:53 Anta By Election 2025 LIVE: मतगणना स्थल पर सुरक्षा कड़ी, पोलिंग एजेंट्स की एंट्री शुरू कॉलेज तिराहा पूरी तरह बैरिकेड किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात रहते हुए हर व्यक्ति की सख़्त जांच की जा रही है। अधिकृत पास वाले लोगों को ही प्रवेश मिल रहा है। इस बीच पोलिंग एजेंट्स को अंदर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है

NOV 14,2025 07:45 Anta By Election 2025 LIVE: एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त एग्जिट पोल और सट्टा बाजार से मिले शुरुआती संकेतों में भाजपा को हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि 80% से अधिक हुई भारी मतदान प्रतिशत ने चुनावी मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आमतौर पर ऐसी उच्च वोटिंग का लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है, लेकिन फिलहाल असली नतीजे ईवीएम में सुरक्षित हैं, जिनका खुलासा मतगणना के बाद ही होगा।

NOV 14,2025 07:41 Anta By Election 2025 LIVE: भाजपा ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने कार्यकर्ताओं और मतगणना एजेंटों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भाजपा ने कहा है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, गड़बड़ी या शिकायत होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें।