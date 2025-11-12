Hindustan Hindi News
अंता उपचुनाव में राजस्थान के सांकली गांव का एक वोट बन गया पूरे राज्य की चर्चा; जानिए पूरी बात

संक्षेप: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में जहां पूरे क्षेत्र में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह दिखा, वहीं एक गांव ऐसा भी रहा जिसने सभी का ध्यान खींच लिया।

Wed, 12 Nov 2025 06:23 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंता
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में जहां पूरे क्षेत्र में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह दिखा, वहीं एक गांव ऐसा भी रहा जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। यह कहानी है गांव सांकली की — जहां 763 वोटर होने के बावजूद पूरे दिन में सिर्फ एक व्यक्ति ने वोट डाला! बाकी के 762 लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे ही नहीं।

अंता क्षेत्र के इस छोटे से गांव सांकली का मतदान केंद्र मंगलवार को पूरे दिन वीरान रहा। चुनाव अधिकारी और मतदानकर्मी सुबह से ड्यूटी पर डटे रहे, लेकिन बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। दिन बीतता गया, सूरज ढलने लगा, और मतदानकर्मी मतदाताओं का इंतजार करते-करते थक गए। जब शाम को मतदान खत्म हुआ तो मशीन में केवल एक वोट दर्ज था।

यह “वोट न डालने” की कहानी कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं, बल्कि आक्रोश की कहानी है। गांव के लोगों ने प्रशासन की अनदेखी और विकास के अभाव के खिलाफ चुनावी बहिष्कार का ऐलान कर दिया था।

गांव के ग्रामीण विनोद मीणा ने बताया, “सांकली को जोड़ने वाली पांचों सड़कें हर मानसून में पानी में डूब जाती हैं। हफ्तों तक गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।”

एक अन्य ग्रामीण सोनू ने कहा, “यहां तो श्मशान घाट तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जब किसी की मौत होती है तो अर्थी कीचड़ से होकर गुजरती है। सरकार हमारी तकलीफ नहीं समझती, तो हम क्यों वोट डालें?”

ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बार उन्होंने पहले से चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे।

किसान हरिओम ने कहा, “यह फैसला गुस्से में नहीं, मजबूरी में लिया गया है। जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वोट नहीं डालेंगे।”

जब मतदान कर्मियों ने देखा कि दिनभर कोई मतदाता नहीं आया, तो प्रशासन को सूचना दी गई। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, मतदान केंद्र पर माहौल शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई।

जहां एक ओर अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 77.98% मतदान दर्ज हुआ और लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं सांकली का सन्नाटा सबके लिए सोचने पर मजबूर करने वाला रहा।

अंता सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है — भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कांटे की टक्कर है।

सांकली गांव का यह एक वोट अब चर्चा का विषय बन गया है। यह सिर्फ एक वोट नहीं, बल्कि गांव के गुस्से और उपेक्षा की कहानी है। जहां बाकी मतदाता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे थे, वहीं सांकली के ग्रामीणों ने “मौन वोट” डालकर प्रशासन को करारा संदेश दिया है — “विकास नहीं, तो वोट नहीं!”

