Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरanta by election rajasthan 2025 bjp congress
कौन बनेगा अंता का शासक? तीनों उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत; बीजेपी की एकता और कांग्रेस का आत्मविश्वास आमने-सामने

कौन बनेगा अंता का शासक? तीनों उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत; बीजेपी की एकता और कांग्रेस का आत्मविश्वास आमने-सामने

संक्षेप: राजस्थान की हाड़ौती बेल्ट की चर्चित अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी जंग अपने चरम पर है। रविवार शाम प्रचार थमने के साथ ही अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है।

Mon, 10 Nov 2025 10:42 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान की हाड़ौती बेल्ट की चर्चित अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी जंग अपने चरम पर है। रविवार शाम प्रचार थमने के साथ ही अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के मजबूत प्रभाव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिसके चलते सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंता में जोरदार रोड शो किया। उन्होंने अजीतपुरा बालाजी से लेकर ब्रह्मपुरी बालाजी तक भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा,

“आज जो पैसे बांट रहे हैं, वो कल तक गला काट रहे थे। जनता सब जानती है और इस बार सबक सिखाएगी।”

रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे।

वसुंधरा राजे ने इस चुनाव को “जनबल बनाम धनबल” की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, “जनता की ताकत हमारे साथ है, इसलिए तय मानिए जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा।”

दूसरी ओर, प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेताओं ने मांगरोल में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगे।

गहलोत ने इस दौरान कहा,

“यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह जनता तक राहत पहुंचाने वाले कामों को जारी रखने की लड़ाई है।”

भाया को गहलोत का करीबी माना जाता है और कांग्रेस ने उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रचार अभियान चलाया है।

यह उपचुनाव बीजेपी के लिए संगठनात्मक एकता की परीक्षा माना जा रहा है। अंता को वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता रहा है। अब सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहां जीत पार्टी की एकजुटता और उनके नेतृत्व की स्वीकृति को साबित करेगी।

कांग्रेस के लिए भी यह मुकाबला उतना ही अहम है — भाया की जीत गहलोत की लोककल्याणकारी राजनीति में जनता के विश्वास को दर्शाएगी और विधानसभा चुनावों में हार के बाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकती है।

अंता में जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर हैं। इस इलाके में मीणा समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा इसी समीकरण पर दांव लगा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासी और ओबीसी मतदाताओं के बीच नरेश मीणा की पकड़ बढ़ने से भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीति गड़बड़ा सकती है।

अंता सीट पर सत्ता बदलने का सिलसिला लगातार चलता रहा है।

• 2008 और 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की।

• 2013 और 2023 में भाजपा ने कब्जा जमाया।

इस बार सीट पर भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद उपचुनाव हो रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस बार जातिगत समीकरण, विकास के वादे और सरकार की छवि तीनों मिलकर मतदाताओं का रुख तय करेंगे।

भले ही मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा हो, लेकिन असली जंग भजनलाल-राजे की एकता बनाम गहलोत के भरोसे के बीच है। अब देखना होगा कि अंता की जनता किस पर भरोसा जताती है भाजपा की एकजुटता पर या कांग्रेस की कल्याणकारी राजनीति पर।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
By Election Result Bhajan Lal Sharma Vasundhara Raje अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।