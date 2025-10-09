anta by election naresh meena rajasthan politics अंता उपचुनाव में अब तीन ध्रुव, नरेश मीणा की एंट्री से बढ़ी दोनों पार्टियों की टेंशन, Jaipur Hindi News - Hindustan
अंता उपचुनाव में अब तीन ध्रुव, नरेश मीणा की एंट्री से बढ़ी दोनों पार्टियों की टेंशन

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहां का माहौल अचानक गर्मा गया है। कांग्रेस ने जहां बिना देर किए हाड़ौती के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 9 Oct 2025 08:27 PM
बारां जिले की अंता विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहां का माहौल अचानक गर्मा गया है। कांग्रेस ने जहां बिना देर किए हाड़ौती के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है, वहीं नरेश मीणा का निर्दलीय मैदान में उतरना इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहा है। अब यहां समीकरण केवल भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय टक्कर का रूप ले चुका है।

नरेश मीणा की सक्रियता ने इस उपचुनाव को अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। वे पूर्व में कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन टिकट न मिलने के संकेत के बाद अब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक, वे 14 अक्टूबर को नामांकन भर सकते हैं। नरेश मीणा के पास अंता, छीपाबड़ौद और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मजबूत जनाधार है। खासकर मीणा और धाकड़ समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, जो इस सीट का निर्णायक वोट बैंक माना जाता है।

कांग्रेस के लिए इस बार टिकट को लेकर कोई सिरदर्द नहीं था। पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया। भाया पिछले दो दशकों से इस इलाके में कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। वे संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर प्रभाव रखते हैं। लेकिन नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने से भाया को अपनी पुरानी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि मीणा समाज के वोट अब सीधे विभाजित हो सकते हैं, जो 2023 में भी निर्णायक रहे थे।

भाजपा अब तक प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन में जुटी है। स्थानीय कार्यकर्ता क्षेत्रीय चेहरे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह की सलाह से ही होगा। झालावाड़-बारां क्षेत्र में राजे परिवार का प्रभाव निर्विवाद है। पार्टी अब यह तय करने की कोशिश में है कि क्या स्थानीय चेहरे से मुकाबला संतुलित किया जाए या किसी पुराने भरोसेमंद को मौका दिया जाए।

इस पूरे सियासी समीकरण में सबसे दिलचस्प स्थिति बनी है कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल की। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर नरेश मीणा का साथ दिया था। अब जब मीणा निर्दलीय उतर रहे हैं, तो गुंजल के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है—व्यक्तिगत संबंध बनाम पार्टी अनुशासन। गुंजल ने मीडिया से कहा है कि “अब मैं कांग्रेस में हूं, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार का साथ दूंगा।” लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं होगा।

अंता सीट पर पिछले तीन चुनावों में भाजपा ने दो बार जीत दर्ज की है। 2023 में भाजपा के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5861 वोटों से हराया था। यह वही सीट है जहां अब उपचुनाव होना है, क्योंकि कंवरलाल मीणा की विधायकी अदालत के फैसले के बाद खत्म कर दी गई थी।

यहां करीब 2.27 लाख मतदाता हैं, जिनमें मीणा, माली और धाकड़ समाज की संख्या सबसे अधिक है। यही वजह है कि नरेश मीणा की उम्मीदवारी इन जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती है।

अब अंता का उपचुनाव केवल एक सीट की लड़ाई नहीं रहा—यह हाड़ौती की सियासत में भविष्य के समीकरण तय करेगा। कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस पाने की कोशिश में है, भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है, और नरेश मीणा दोनों दलों की गणित को बिगाड़ने की स्थिति में हैं।

अगर वे प्रभावशाली वोट बैंक को खींचने में सफल हुए, तो यह मुकाबला नतीजे आने तक रोमांच बनाए रखेगा।

अंता की धरती पर इस बार “तीसरे कोण” से राजनीति की नई कहानी लिखी जा रही है।

