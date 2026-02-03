अंता से बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को नोटिस, बिरला समेत विधायक-पदाधिकारियों पर लगाए थे चुनाव हराने के आरोप

संक्षेप: अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से जारी नोटिस में सुमन से तीन दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है।

अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से जारी नोटिस में सुमन से तीन दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि उनका कृत्य पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इस संबंध में उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना होगा।

नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मोरपाल सुमन द्वारा लगाए गए आरोप पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। प्रदेशाध्यक्ष की ओर से पूछा गया है कि उनके इस आचरण के पीछे क्या कारण रहे और क्यों न इसे पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के रूप में माना जाए।

दरअसल, कुछ दिन पहले मोरपाल सुमन ने भाजपा जिलाध्यक्ष, बारां को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अंता उपचुनाव में अपनी हार की समीक्षा करते हुए पार्टी के भीतर भीतरघात का आरोप लगाया था। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। पत्र में सुमन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित जिले के तीन भाजपा विधायकों और कई पार्टी पदाधिकारियों पर चुनाव हराने का गंभीर आरोप लगाया था।

कांग्रेस प्रत्याशी की मदद का आरोप मोरपाल सुमन ने अपने पत्र में दावा किया था कि उनकी हार का मुख्य कारण पार्टी के भीतर मौजूद गुटबाजी और भीतरघात रहा। उन्होंने लिखा कि ओम बिरला की पूरी टीम ने उनके खिलाफ काम किया। पत्र में आरोप लगाया गया कि बारां जिले के कुछ बड़े नेताओं को भारी राशि उपलब्ध करवाई गई और मतदाताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत में मदद की गई।

सुमन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया गया, जिससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने पत्र में कहा कि यह सब कुछ पार्टी संगठन की जानकारी में होते हुए भी रोका नहीं गया।

मंत्री और विधायकों पर गंभीर आरोप पत्र में मोरपाल सुमन ने राज्य के मंत्री हीरालाल नागर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि मंत्री नागर के व्यवसायिक साझेदार मनोज शर्मा ने नागर और मालव समाज में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में राशि का वितरण कर वोट डलवाए। सुमन के अनुसार, इस गतिविधि ने चुनाव परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित किया।

इतना ही नहीं, मोरपाल सुमन ने बारां जिले के तीनों भाजपा विधायकों—प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा और राधेश्याम बैरवा—पर भी सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हराने का आरोप लगाया। पत्र में उन्होंने लिखा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में यह चर्चा आम थी कि यदि वे कांग्रेस प्रत्याशी को हराते हैं तो उन्हें मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। इसी आशंका के चलते तीनों विधायकों ने उनके खिलाफ काम किया।

संगठन और दावेदारों पर भी सवाल मोरपाल सुमन ने अपने पत्र में सीट के दावेदार रहे नेताओं, वर्तमान और पूर्व पार्टी पदाधिकारियों पर भी चुनाव हराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर एकजुटता की कमी रही और चुनाव के दौरान उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उनका कहना था कि यदि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर काम करते, तो परिणाम अलग हो सकता था।

साढ़े 15 हजार वोटों से मिली हार अंता (बारां) विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। हार के बाद से ही भाजपा के भीतर मंथन शुरू हो गया था, लेकिन मोरपाल सुमन का पत्र सामने आने के बाद मामला खुलकर सामने आ गया।

क्यों खाली हुई थी सीट अंता विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त होने के बाद खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद मई महीने में उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को हराया था।