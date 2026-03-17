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राजस्थान सरकार ने कसी कमर, 2 करोड़ पशुओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने की तैयारी; खुरपका-मुंहपका बीमारी के खिलाफ टीकाकरण

Mar 17, 2026 03:58 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) वायरल बीमारी है जो कि मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों को अपनी चपेट में लेती हैं। एक पशु संक्रमित हो जाए तो आसपास के अन्य पशुओं में तेजी से फैल सकती है। कई बार पूरे गांव के पशु इसकी चपेट में आ जाते हैं।

राजस्थान सरकार ने कसी कमर, 2 करोड़ पशुओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने की तैयारी; खुरपका-मुंहपका बीमारी के खिलाफ टीकाकरण

राजस्थान सरकार 'खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के सातवें चरण के तहत बड़े पैमाने पर 2 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य स्तर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के पास बगरू स्थित रामदेव गौशाला से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में 2.32 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करना है।

खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) वायरल बीमारी है जो कि मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों को अपनी चपेट में लेती हैं। एक पशु संक्रमित हो जाए तो आसपास के अन्य पशुओं में तेजी से फैलता है। कई बार पूरे गांव के पशु इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी के चलते पशुओं को बुखार आता है या फिररमुंह, जीभ और खुरों पर छाले जैसे घाव हो जाते हैं। कुमावत ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को इस घातक संक्रमण से बचाव के लिए इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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अनुदान राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुओं की बेहतरी के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की गई है और पिछले दो साल में पात्र गौशालाओं की अनुदान राशि में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है।

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पशु चिकित्सकों को निर्देश दिए

आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य को 2030 तक इस बीमारी से मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीकाकरण अभियान को तय समय सीमा के भीतर पूरा करें। पशुपालन विभाग के निदेशक सुरेश मीणा ने कहा कि एफएमडी वायरल बीमारी है जिससे पशुओं के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है।

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प्रक्रिया की निरंतर निगरानी होगी

अधिकारियों ने बताया कि पशुपालन विभाग की टीमें गांवों में घर-घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाएंगी और ये ज्यादा से ज्यादा पशुओं तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करेंगी।

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