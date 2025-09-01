दिल्ली में खराब मौसम, गृहमंत्री अमित शाह का विमान जयपुर डायवर्ट

दिल्ली में खराब मौसम के चलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। अमित शाह जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट रहे थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विमान सोमवार शाम को दिल्ली की बजाय जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली में खराब मौसम के चलते उनकी फ्लाइट डायवर्ट करनी पड़ी। जम्मू से BSF के विशेष विमान से लौट रहे अमित शाह ने शाम 7:54 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।

एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, DGP राजीव शर्मा और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी गृहमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। फिलहाल अमित शाह स्टेट हैंगर स्थित वीआईपी रूम में रुके हुए हैं और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।