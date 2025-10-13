अमित शाह ने जयपुर में नए कानूनों की प्रदर्शनी की शुरुआत की, CM भजनलाल शर्मा से किया खास अनुरोध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे और जयपुर एग्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे और जयपुर एग्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करती है — एक ऐसी दिशा में जहां दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर अब न्याय, पारदर्शिता और पीड़ित-केंद्रित प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि “यह प्रदर्शनी देश के कानूनों में हुए सबसे बड़े परिवर्तन को जनता तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम है। भारत अब दंड से नहीं, न्याय से चलेगा।”

प्रदर्शनी में पुलिसकर्मियों ने एक सिम्युलेटेड केस स्टडी के जरिए अपराध स्थल से लेकर अदालत तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाया। इसमें बताया गया कि कैसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने पुलिस जांच, चार्जशीट दाखिल करने और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है।

अमित शाह और मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी से यह प्रस्तुति देखी। पुलिसकर्मियों ने दिखाया कि पहले जहां एक मामले की जांच में महीनों लग जाते थे, वहीं अब डिजिटल साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच और तकनीकी एकीकरण से समय की बचत हो रही है। नए कानूनों में पीड़ित के अधिकारों को केंद्र में रखकर न्याय प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया गया है।

यह प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए तीनों कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया है।

राजस्थान पुलिस और गृह विभाग की ओर से तैयार इस प्रदर्शनी में इंटरैक्टिव मॉडल, डिजिटल स्क्रीन, डॉक्यूमेंट्री, और ग्राफिकल प्रस्तुति के जरिए कानूनों में हुए बदलावों को आमजन के लिए सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि इस प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाई जाए ताकि आमजन भी इसे देख सकें। उन्होंने कहा,

“यह प्रदर्शनी कानूनों में आए बदलाव को बेहद सटीक तरीके से प्रदर्शित कर रही है। इसे दीपावली के एक दिन बाद तक बढ़ा दीजिए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भाग ले सकें और समझ सकें कि अब भारत की न्याय प्रणाली कैसी बदल रही है।”

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न्याय व्यवस्था में बड़ा सुधार देखा है। उन्होंने कहा,

“2027 के बाद से देश में जहां भी कोई FIR दर्ज होगी, इन नए कानूनों के तहत तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी। यह नए भारत के न्यायिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”

गृह मंत्री ने कहा कि ये तीनों नए कानून ब्रिटिश कालीन सोच से आज़ादी का प्रतीक हैं। “अब भारत के नागरिकों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कानून मिले हैं। इसमें अपराध से ज्यादा ध्यान अपराधी के सुधार और पीड़ित के न्याय पर है,” उन्होंने कहा।