Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरamit shah rajasthan visit law exhibition jaipur

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएँगे राजस्थान,क़ानून प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन; जानिए क्या होगा खास

राजस्थान की राजधानी आजकल अपने ऐतिहासिक किलों और हवेलियों के साथ-साथ न्याय और कानून की नई कहानी के लिए भी चर्चा में है। अगले 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान आएँगे और यहां एक अनोखी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 12 Oct 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएँगे राजस्थान,क़ानून प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन; जानिए क्या होगा खास

राजस्थान की राजधानी आजकल अपने ऐतिहासिक किलों और हवेलियों के साथ-साथ न्याय और कानून की नई कहानी के लिए भी चर्चा में है। अगले 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान आएँगे और यहां एक अनोखी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन यह कोई सामान्य उद्घाटन नहीं होगा; यह प्रदर्शनी देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की पहली वर्षगांठ पर न्याय प्रणाली में आए क्रांतिकारी बदलाव को दिखाने का प्रयास है।

अधिकारियों के अनुसार, यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक सीतापुरा में आयोजित होगी। विशेष बात यह है कि इसे सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और दंड के बीच संतुलन की नई समझ को आम जनता तक पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रदर्शनी में कानूनों के ऐतिहासिक बदलाव, उनके प्रभाव और जनता पर पड़े असर को एक इंटरेक्टिव अनुभव के रूप में पेश किया जाएगा।

उद्घाटन समारोह में केवल अमित शाह ही नहीं, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवसर दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था और सरकारी नीति में तालमेल कितना महत्वपूर्ण है।

सुपर इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि प्रदर्शनी में नए कानूनों की केवल टेक्निकल जानकारी नहीं, बल्कि उनके सफल केस स्टडीज, बदलाव की कहानियां और समाज पर प्रभाव भी दिखाया जाएगा। दर्शक महसूस करेंगे कि न्याय केवल दंड देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखने का अद्भुत उपकरण है।

13 अक्टूबर की सुबह, जब अमित शाह उद्घाटन करेंगे, पूरे सीतापुरा में एक उत्सव सा माहौल रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे जनता के लिए भी आकर्षक बनाने का पूरा ध्यान रखा है। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुल जाएगी और हर कोई इन कानूनों के ऐतिहासिक महत्व और उनके सामाजिक प्रभाव को देख सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदर्शनी केवल एक इवेंट नहीं है, बल्कि न्याय और कानून के क्षेत्र में देश में आए बदलाव को लोगों तक पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह विशेष आकर्षण होगा, क्योंकि इसमें कानून की गंभीरता को मनोरंजक और समझने योग्य रूप में पेश किया जाएगा।

जयपुर के लिए यह प्रदर्शनी एक नया अध्याय है। यहां न केवल कानून की गहराई को दिखाया जाएगा, बल्कि जनता को यह भी महसूस होगा कि न्याय और कानून के क्षेत्र में बदलाव कैसे जीवन में प्रत्यक्ष असर डालता है। अमित शाह के उद्घाटन भाषण के बाद यह प्रदर्शनी पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनेगी।

Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।