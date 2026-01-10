Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरamit shah rajasthan visit jodhpur maheshwari samaj jaipur police recruitment ceremony
राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जोधपुर में माहेश्वरी समाज की महासभा,जयपुर में पुलिस भर्ती समारोह

राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जोधपुर में माहेश्वरी समाज की महासभा,जयपुर में पुलिस भर्ती समारोह

संक्षेप:

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे के दूसरे दिन जोधपुर और जयपुर में अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शनिवार को शाह जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी समाज के ग्लोबल महाकुंभ में जनसभा को संबोधित करेंगे।

Jan 10, 2026 10:30 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे के दूसरे दिन जोधपुर और जयपुर में अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शनिवार को शाह जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी समाज के ग्लोबल महाकुंभ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जयपुर रवाना होंगे, जहां राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में 10 हजार नव नियुक्त पुलिस कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमित शाह शुक्रवार देर रात ही जोधपुर पहुंच गए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। यह पिछले तीन महीनों में केंद्रीय गृहमंत्री का दूसरा राजस्थान दौरा है, जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह शुक्रवार रात 10:25 बजे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। यहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरफोर्स स्टेशन से शाह सीधे बीएसएफ कैंप स्थित ऑफिसर्स मेस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया।

तीन दिवसीय माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन

जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ था। तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मारवाड़ के पूर्व नरेश गज सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन की मुख्य जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह है।

आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया के 27 देशों से करीब 40 हजार माहेश्वरी समाजबंधु हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में लगभग 250 बीघा क्षेत्र में एक अस्थायी शहर बसाया गया है। यहां देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर 12 विशाल डोम बनाए गए हैं, जो श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बने हुए हैं।

ग्लोबल एक्सपो बना आकर्षण का केंद्र

माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन के तहत एक विशाल ग्लोबल एक्सपो भी लगाया गया है, जिसमें करीब 750 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सामाजिक नवाचार से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जा रही हैं। देश-विदेश से आए समाजबंधु यहां आपसी संवाद, व्यापारिक संभावनाओं और सामाजिक सहयोग को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जयपुर में पुलिस कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र

जोधपुर कार्यक्रम के बाद अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में आयोजित समारोह में वे राज्य के 10 हजार नव चयनित पुलिस कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

राजनीतिक और सामाजिक संदेश

अमित शाह का यह दौरा केवल सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माहेश्वरी समाज के विशाल सम्मेलन से जहां सामाजिक समरसता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश जाएगा, वहीं पुलिस कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र देकर राज्य में कानून-व्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया जाएगा।

कुल मिलाकर अमित शाह का राजस्थान दौरा सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक—तीनों ही स्तरों पर अहम माना जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Amit Shah Bhajan Lal Sharma Jodhpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।