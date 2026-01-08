राजस्थान आएंगे गृह मंत्री अमित शाह,3 महीने में दूसरा दौरा; जयपुर में 10 हजार कॉन्स्टेबलों को देंगे नियुक्ति पत्र

संक्षेप: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन महीने के भीतर दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। शाह 10 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाल ही में चयनित 10 हजार पुलिस कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन महीने के भीतर दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। शाह 10 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाल ही में चयनित 10 हजार पुलिस कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।

अमित शाह का यह दौरा राज्य सरकार और संगठन दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है। जयपुर कार्यक्रम के साथ-साथ शाह के जोधपुर आने की भी संभावना है। जानकारी के अनुसार, वे 9 जनवरी को जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक उनका आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

जयपुर में राज्य स्तरीय नियुक्ति समारोह

10 जनवरी को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में अमित शाह प्रतीकात्मक रूप से चयन प्रक्रिया में टॉप करने वाले कॉन्स्टेबलों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं, शेष चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्यमंत्री जवाहर बेढ़म, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इसके अलावा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और बटालियनों को निर्देश जारी कर चयनित कॉन्स्टेबलों को जयपुर लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। सभी नव नियुक्त कॉन्स्टेबल राजस्थान पुलिस के ट्रैक सूट में समारोह में शामिल होंगे।

प्रशासनिक और संगठनात्मक बैठकों की संभावना

अपने दौरे के दौरान अमित शाह राज्य सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा भी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, शाह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ आगामी योजनाओं, संगठनात्मक मजबूती और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में यह दौरा केवल नियुक्ति समारोह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जोधपुर दौरे की तैयारी, आधिकारिक पुष्टि बाकी

जयपुर कार्यक्रम से एक दिन पहले, 9 जनवरी को अमित शाह के जोधपुर आने की संभावना जताई जा रही है। वे यहां आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में भाग ले सकते हैं। आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन स्तर पर तैयारियों का संकेत मिल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय या भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

तीन महीने में दूसरी बार जयपुर दौरा

अमित शाह इससे पहले 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर आए थे। उस दौरान उन्होंने जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। उस कार्यक्रम में भी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे।

2025 में चौथा राजस्थान दौरा

साल 2025 में अमित शाह का यह चौथा राजस्थान दौरा होगा। इससे पहले वे 21 सितंबर को जोधपुर आए थे, जहां उन्होंने रामराज नगर चोखा में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। इसके अलावा 17 जुलाई को जयपुर में सहकार सम्मेलन में भाग लिया था और 6 अप्रैल को कोटपूतली के पावटा में एक आमसभा को संबोधित किया था।

