क़ानून प्रदर्शनी से लेकर CMO मीटिंग तक-अमित शाह का जयपुर दौरा रहेगा खास; जानें पूरा शेड्यूल

राजस्थान की राजधानी सोमवार को राष्ट्रीय न्याय प्रणाली और प्रदेश विकास के ऐतिहासिक पलों की गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर आएंगे और यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – के लागू होने की पहली वर्षगांठ पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शाह का दौरा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्री राज्य की सुरक्षा और विकास का रोडमैप भी जनता और अधिकारियों के सामने रखेंगे।

अमित शाह जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेशभर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में डीजीपी, मुख्य सचिव, एसीएस होम, आईजी, डीजी, अतिरिक्त डीजी, आईजी रेंज के पुलिस अधिकारी और जिला कलेक्टर, एसपी वर्चुअल जुड़ेंगे। इस सत्र में शाह कानून व्यवस्था पर गहन चर्चा करेंगे और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगे।

नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी में डिजिटल और इंटरएक्टिव माध्यम से कानूनों की संरचना और उनके महत्व को दर्शाया जाएगा। वहीं, विकास के मोर्चे पर भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे:

• 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए।

• विभिन्न विभागों के 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास।

• विद्यार्थियों के लिए 260 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण।

• दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण।

• 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का औपचारिक शुभारंभ।

• फॉरेंसिक साइंस लैब के नए वाहनों और महिला सुरक्षा स्कूटियों को हरी झंडी दिखाना।

• टेक्नोलॉजी आधारित सत्र की शुरुआत, जिसमें पुलिस कार्य में तकनीकी उपयोग पर चर्चा होगी।

मिनट टू मिनट कार्यक्रम

• 11:40 बजे – जयपुर एयरपोर्ट पर आगमन

• 11:45 बजे – जेईसीसी सीतापुरा के लिए प्रस्थान

• 11:55 बजे – 1:25 बजे – तीन नए कानूनों पर आधारित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक समेत विभिन्न कार्यक्रम

• 1:25 बजे – 2:00 बजे – जेईसीसी में लंच (रिज़र्व)

• 2:00 बजे – जेईसीसी से सीएमओ के लिए रवाना

• 2:25 बजे – 3:20 बजे – सीएमओ में मीटिंग

• 3:20 बजे – 3:40 बजे – हाई टी इन सीएमओ

• 3:50 बजे – जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना

• 4:10 बजे – दिल्ली के लिए प्रस्थान

शाह का दौरा सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से एक विशेष समय गोपनीय बैठक के लिए रिज़र्व रखा है। इसमें केवल चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दीयाकुमारी, कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहेंगे।