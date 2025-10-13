अमित शाह के जयपुर दौरे पर हाई अलर्ट,वीवीआईपी मूवमेंट में ड्रोन उड़ाने पर रहा प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोमवार को होने वाले जयपुर दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए शाह सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोमवार को होने वाले जयपुर दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए शाह सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए जयपुर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सोमवार को सांगानेर, एयरपोर्ट, सांगानेर सदर, प्रताप नगर, जवाहर सर्कल, मालवीय नगर, बजाज नगर और गांधी नगर थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो सके।

अमित शाह के आगमन और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 1500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। इसमें 4 डीसीपी, 11 एडिशनल डीसीपी, 21 एसपी व उपाधीक्षक, 60 निरीक्षक, 1000 जवान और 500 ट्रैफिक कर्मी शामिल हैं। साथ ही, तीन आरएसी कंपनियां भी तैनात रहेंगी।

एक क्यूआरटी (क्विक रेस्पॉन्स टीम) एयरपोर्ट पर और दूसरी कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहेगी। रविवार को पुलिस ने वीवीआईपी मूवमेंट का पूर्वाभ्यास भी किया, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित “नवीन आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी” का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। इसके साथ ही वे 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।

इसके अलावा, 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, एफएसएल वाहनों, महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटी व मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी होगा।

यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। थीम ‘नव विधान–न्याय की नई पहचान’ पर आधारित यह प्रदर्शनी डिजिटल और इंटरएक्टिव माध्यम से आमजन को नए कानूनों की जानकारी देगी।

• पहला चरण: पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 और सीन ऑफ क्राइम की कार्यप्रणाली को दर्शाएगा।

• दूसरा चरण: वैज्ञानिक व कानूनी सत्यापन से जुड़े एफएसएल, हॉस्पिटल और अभियोजन कार्यालयों को प्रस्तुत करेगा।

• तीसरा चरण: न्याय और सुधार प्रक्रिया को हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और जेल प्रणाली के माध्यम से प्रदर्शित करेगा।

इस छह दिवसीय आयोजन में हर दिन अलग विषय पर चर्चा होगी—

• 13 अक्टूबर: पुलिस कार्य में तकनीकी नवाचार

• 14 अक्टूबर: फॉरेंसिक विज्ञान आधारित सत्र

• 15 अक्टूबर: जेल प्रबंधन और सुधार

• 16 अक्टूबर: कानूनविदों के साथ संवाद

• 17 अक्टूबर: महिला व बाल अपराधों की रोकथाम