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16 अगस्त को अलवर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 250 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट की रखेंगे नींव

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा।

16 अगस्त को अलवर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 250 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट की रखेंगे नींव
गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को दो बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गृह मंत्री सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे।

अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वे सरस डेयरी परिसर स्थित मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन और प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

जिले को मिलेगी बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात

गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इससे दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्लांट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अलवर डेयरी सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा अमित शाह अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए भवन के शुरू होने से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के संचालन से मरीजों को बेहतर उपचार मिलने के साथ-साथ मेडिकल छात्रों को भी उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

दौरे के दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट

गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, जनसभा स्थल, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

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बैठक में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की।

प्रशासन का कहना है कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगी। आगामी दिनों में तैयारियों की लगातार समीक्षा की जाएगी ताकि 16 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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