16 अगस्त को अलवर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 250 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट की रखेंगे नींव

गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा।

गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को दो बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गृह मंत्री सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे।

अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वे सरस डेयरी परिसर स्थित मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन और प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

जिले को मिलेगी बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इससे दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्लांट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अलवर डेयरी सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा अमित शाह अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए भवन के शुरू होने से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के संचालन से मरीजों को बेहतर उपचार मिलने के साथ-साथ मेडिकल छात्रों को भी उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित दौरे के दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, जनसभा स्थल, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

बैठक में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की।