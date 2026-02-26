Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च, राजस्थान विधानसभा तक गूंजे देशहित के नारे

Feb 26, 2026 01:40 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने गुरुवार सुबह विधायक आवास से राजस्थान विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च, राजस्थान विधानसभा तक गूंजे देशहित के नारे

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने गुरुवार सुबह विधायक आवास से राजस्थान विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा की सीढ़ियों पर पहुंचकर विधायकों ने नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।

मार्च में शामिल नेताओं ने कहा कि अमेरिका के साथ की जा रही व्यापारिक वार्ताओं में भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की अनदेखी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में ऐसी शर्तें स्वीकार की जा रही हैं, जिनसे देश के किसानों और पशुपालकों को सीधा नुकसान होगा।

जूली ने कहा, “अगर अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश दिया गया तो स्थानीय किसानों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रभावित होगी। पहले से ही लागत बढ़ने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान परेशान हैं, ऐसे में सस्ते आयात से उनकी कमर टूट जाएगी।” उन्होंने केंद्र सरकार से पारदर्शिता बरतने और संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में वायुशक्ति युद्धाभ्यास का निरीक्षण करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू
ये भी पढ़ें:राजस्थान में रोबोटिक सर्जरी का कमाल, SMS के डॉक्टरों ने मरीज को दी नई सांस
ये भी पढ़ें:सदन में बुकलेट विवाद, मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

विधानसभा में अनुदान मांगों पर आज आखिरी दिन बहस

विधानसभा में गुरुवार को अनुदान मांगों पर बहस का अंतिम दिन है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर दिनभर चर्चा होगी। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वह सरकार को पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराने और परिसीमन में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाए हुए है।

विपक्ष का आरोप है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। साथ ही वार्डों के परिसीमन में राजनीतिक आधार पर बढ़ोतरी या कटौती किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बहस के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट आवंटन और खर्च की स्थिति पर भी सवाल उठाए जाने की संभावना है।

27 फरवरी को बजट पारित, सीएम देंगे जवाब

विधानसभा में 27 फरवरी को राज्य का बजट पारित किया जाएगा। इसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल भी पारित करवाए जाएंगे। एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने जवाब के दौरान नई भर्तियों और विकास योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, विभिन्न जिलों की लंबित मांगों और विधायकों द्वारा सदन में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई वित्तीय और प्रशासनिक घोषणाएं कर सकती है। बजट सत्र के समापन से पहले सरकार अपनी प्राथमिकताओं और आगामी वर्ष की कार्ययोजना को स्पष्ट करेगी।

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में अपना विस्तृत भाषण देंगे, जिसमें वे सरकार की नीतियों, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण ढांचे से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा सकते हैं।

बीएसी बैठक में आगे की रणनीति तय

विधानसभा की कार्यवाही को लेकर आगे की रूपरेखा तय करने के लिए गुरुवार दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में 27 फरवरी के बाद का कामकाज निर्धारित किया जाएगा।

बीएसी की बैठक में पंचायतीराज संशोधन विधेयक, नगरपालिका संशोधन विधेयक और डिस्टर्ब एरिया बिल को पारित करने की संभावित तिथियों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि होली के बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पारित किया जाएगा।

राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर विपक्ष ट्रेड डील और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है, वहीं सरकार बजट और विधायी कार्यों के माध्यम से अपनी नीतिगत दिशा स्पष्ट करने में जुटी है। आने वाले दो दिन सदन के भीतर तीखी बहस और महत्वपूर्ण फैसलों के गवाह बन सकते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।