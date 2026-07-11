अमेरिका-चीन को टक्कर देने की तैयारी, जयपुर में बनेंगे हाईटेक इंडस्ट्रियल रोबोट

रिसर्च सेंटर में विकसित होने वाले रोबोट अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन विजन, 3D मैपिंग, स्मार्ट सेंसर और ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम से लैस होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश के पहले एडवांस्ड पेट्रोबोट रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (RRDC) का उद्घाटन शनिवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किया। इस सेंटर को ‘राइजिंग राजस्थान’ पहल के तहत स्थापित किया गया है। यहां ऐसे अत्याधुनिक स्वदेशी रोबोट विकसित किए जाएंगे, जो तेल-गैस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, पावर हाउस और अन्य खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में इंसानों की जगह काम कर सकेंगे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान के विजन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान’ केवल निवेश आकर्षित करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नई तकनीक, नवाचार और रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बन रहा है। जयपुर में स्थापित यह रोबोटिक रिसर्च सेंटर उसी सोच का परिणाम है।

बेढ़म ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना तभी साकार होगा, जब सरकार, उद्योग और समाज मिलकर काम करेंगे। उन्होंने पेट्रोबोट के संस्थापक सहाब सिंह गुर्जर की सराहना करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कद से नहीं, बल्कि उसकी सोच और काम से तय होता है। उन्होंने सहाब सिंह को अपने क्षेत्र का “अब्दुल कलाम” बताते हुए कहा कि ऐसे युवा देश को नई तकनीकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

10-12 करोड़ के निवेश से तैयार हुआ सेंटर पेट्रोबोट के फाउंडर सहाब सिंह ने बताया कि कंपनी ने ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू किया था। इसके तहत करीब 10 से 12 करोड़ रुपये का निवेश और 50 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब यह एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पूरी तरह तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह केवल रिसर्च लैब नहीं, बल्कि डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एकीकृत केंद्र होगा, जहां पूरी तरह स्वदेशी इंडस्ट्रियल रोबोट विकसित किए जाएंगे।

खतरनाक जगहों पर इंसानों की जगह करेंगे काम सहाब सिंह के अनुसार इस सेंटर में विकसित होने वाले रोबोट उन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करेंगे, जहां इंसानों के लिए जाना बेहद जोखिम भरा होता है। तेल और गैस के कुओं, बड़ी ऑयल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल प्लांट, स्टील फैक्ट्रियों और पावर हाउस के भीतर कई ऐसे टैंक और हिस्से होते हैं, जहां जहरीली गैस, अत्यधिक तापमान, रेडिएशन या ऑक्सीजन की कमी के कारण काम करना जानलेवा साबित हो सकता है।

उन्होंने बताया कि एआई, एडवांस्ड सेंसर और हाई-प्रिसिजन स्कैनिंग तकनीक से लैस ये रोबोट बिना किसी मानवीय जोखिम के ऐसी जगहों की जांच करेंगे। इससे समय रहते तकनीकी खराबियों का पता लगाया जा सकेगा, उत्पादन बाधित होने से बचाया जा सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

रिफाइनरी में पहले भी साबित कर चुके हैं क्षमता सहाब सिंह ने बताया कि पेट्रोबोट द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। हाल ही में राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में कंपनी के रोबोट ने तकनीकी निरीक्षण और खामियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अनुभव के बाद अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम किया गया।

अमेरिका और चीन को टक्कर देने की तैयारी आईआईटी (बीएचयू) से इंजीनियरिंग करने वाले सहाब सिंह का कहना है कि अब तक वैश्विक रोबोटिक्स बाजार पर अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान जैसी बड़ी तकनीकी शक्तियों का दबदबा रहा है। भारत को मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब भारतीय स्टार्टअप्स हार्ड-कोर इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जयपुर का यह सेंटर रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करेगा। यहां बनने वाले स्वदेशी रोबोट तकनीक के मामले में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती देंगे, वहीं उनकी लागत भी विदेशी रोबोट्स की तुलना में कम होगी। इससे भारतीय उद्योगों को किफायती और अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी, साथ ही वैश्विक बाजार में भी भारतीय रोबोटिक्स उद्योग की मजबूत पहचान बनेगी।