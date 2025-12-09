Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरamaira suicide case jaipur missing education minister poster protest
अमायरा सुसाइड केस: 38 दिन बाद भी एक्शन नहीं, जयपुर में शिक्षा मंत्री के Missing पोस्टर लगाए

जयपुर में सोमवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टॉप्स और मुख्य सड़कों पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ‘लापता’ पोस्टर लगाए गए।

Dec 09, 2025 03:55 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में सोमवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टॉप्स और मुख्य सड़कों पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ‘लापता’ पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा 9 वर्षीय अमायरा के सुसाइड केस में 38 दिनों से किसी ठोस कार्रवाई न होने के विरोध में लगाए गए। इस कदम ने शहर में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है।

इन पोस्टरों में लिखा है “राजस्थान के सभी माता–पिता मंत्री की तलाश कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में छोटी बच्ची ने अपनी जान दे दी, और शिक्षा मंत्री कुछ करने के बजाय गायब हो गए।” पोस्टरों में यह भी उल्लेख है कि स्कूल प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को जांच के लिए स्कूल कैंपस में प्रवेश तक नहीं करने दिया, फिर भी सरकार मौन है।

पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी लेने वाली परिवर्तन संस्था की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अमायरा ने स्कूल में लगातार हो रही बुलिंग के चलते मजबूर होकर अपनी जान दे दी। उनका कहना है कि सीबीएसई की रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर स्कूल की गंभीर लापरवाही सामने आई है, फिर भी राज्य सरकार कार्रवाई करने में असफल रही है। रेखा शर्मा ने कहा “9 साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद मां–बाप इंसाफ की उम्मीद में दर–दर भटक रहे हैं और मंत्री जी सार्वजनिक मंचों से ही गायब हैं।”

संस्था के अध्यक्ष आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री पिछले दो वर्षों से कई महत्वपूर्ण शिक्षा–संबंधी मुद्दों पर अनुपस्थित या उदासीन रहे हैं। उन्होंने कहा

“झालावाड़ में स्कूल गिरने से बच्चों की मौत, दूध पाउडर घोटाला, किताबों की समय पर आपूर्ति न होना, एसआईआर नियमों के दबाव में शिक्षकों की आत्महत्या जैसे मामलों में हमेशा मंत्री का यही रवैया रहा। अब अमायरा केस में भी वही स्थिति है।”

आशुतोष रांका ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 72 घंटों में नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो पूरे जयपुर और अन्य शहरों में भी ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विरोध केवल एक बच्ची की न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक आवाज है।

1 नवंबर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा 9 वर्षीय अमायरा ने स्कूल बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार का आरोप है कि बच्ची को स्कूल में लंबे समय से बुलिंग और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों का कहना है कि वे लगातार स्कूल प्रबंधन से शिकायत करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसके बावजूद 38 दिन बीत जाने के बाद न स्कूल के खिलाफ एफआईआर में प्रगति दिखी और न किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई। परिवार और समाज का आरोप है कि प्रभावशाली स्कूल मैनेजमेंट के दबाव में मामला जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें

