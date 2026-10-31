अलवर में धरने पर बैठे ग्रामीण भड़के, पुलिस पर कर दिया पथराव; DSP समेत कई घायल

जानकारी के अनुसार, मामला अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव का है। यहां मतदान के दौरान गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था।

पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था। इसी बीच कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया।

हंसराज। अलवर राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान में धांधली के आरोप को लेकर अलवर के राजपुर बड़ा गांव में शनिवार को जमकर हंगामा हो गया। मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पथराव में डीएसपी देशराज कुलदीप समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

मतदान में धांधली के आरोपों पर धरने पर बैठे थे ग्रामीण जानकारी के अनुसार, मामला अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव का है। यहां मतदान के दौरान गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। इसी को लेकर ग्रामीण मतदान केंद्र से जुड़े मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

धरने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने और धरना समाप्त करने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से लगातार समझाइश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान माहौल गर्माता चला गया।

समझाइश के बीच अचानक शुरू हुआ पथराव पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था। इसी बीच कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव से पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों को पत्थरों से बचने के लिए इधर-उधर हटना पड़ा।

देखते ही देखते धरने का माहौल हंगामे में बदल गया। पथराव में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। डीएसपी देशराज कुलदीप भी इस घटना में घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों और जवानों के घायल होने की सूचना से प्रशासन में भी हलचल मच गई।

डीएसपी समेत घायलों को अस्पताल पहुंचाया घटना के बाद घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं, डीएसपी देशराज कुलदीप समेत अन्य घायल पुलिसकर्मियों का राजपुर बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपचार जारी है।

पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। घटना में घायल जवानों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, अधिकारियों की समझाइश जारी पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुला लिया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर तनाव कम करने और स्थिति को सामान्य बनाने में जुटे हैं।

प्रशासन की प्राथमिकता गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी तरह की दोबारा हिंसक घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है।