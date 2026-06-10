अलवर में सो रहे पिता का गला रेता, 17 साल के बेटे ने गंडासे से किए 6 वार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग ने अपने मामा को फोन लगाया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि जल्दी घर पहुंचो और पापा को बचा लो। मामा तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचे तो जीजाजी खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़े थे

राजस्थान के अलवर जिले में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अरावली विहार थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की गंडासे से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पिता पर एक के बाद एक छह वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद नाबालिग ने अपने मामा को फोन कर कहा, "घर जाकर पापा को बचा लो।" सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी किशोर को डिटेन कर लिया।

नींद में सो रहे पिता पर किया हमला पुलिस जांच के अनुसार वारदात मंगलवार रात की है। मृतक ई-रिक्शा चालक था और रात करीब 9 बजे घर लौटकर सो गया था। उस समय घर में केवल पिता और बेटा ही मौजूद थे। पत्नी अपने मायके में भाई की शादी में शामिल होने गई हुई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी शादी समारोह में गए थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता गहरी नींद में सो रहे थे, तभी बेटे ने लकड़ी काटने वाले धारदार हथियार गंडासे से उन पर हमला कर दिया। पहला वार गर्दन पर किया गया और इसके बाद लगातार कई वार किए गए। हमले की गंभीरता इतनी अधिक थी कि पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हत्या के बाद रची बचाव की कहानी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग ने अपने मामा को फोन लगाया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि जल्दी घर पहुंचो और पापा को बचा लो। मामा तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

मामा ने पुलिस को बताया कि जब वह घर पहुंचे तो जीजाजी खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़े थे और उनकी सांसें थम चुकी थीं। कमरे का दृश्य बेहद भयावह था। शुरुआत में परिवार को यह समझ नहीं आया कि हत्या किसने की, लेकिन पुलिस की जांच में जल्द ही बेटे पर शक गहरा गया।

कमरे का मंजर देख सन्न रह गई पुलिस अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि रात करीब 10 बजे पुलिस को हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। मृतक का गला बुरी तरह कटा हुआ था और आसपास खून फैला हुआ था।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम कराया गया। हत्या में प्रयुक्त गंडासा भी बरामद कर लिया गया है।

पूछताछ में नहीं बता पा रहा हत्या की वजह पुलिस अधिकारियों के अनुसार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी नाबालिग पूछताछ में हत्या की कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहा है। वह बार-बार यही कह रहा है कि उसे नहीं पता उसने अपने पिता की हत्या क्यों कर दी।

एसएचओ रामेश्वर दयाल ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में लड़के का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि वह पहले बिना किसी स्पष्ट कारण के मकान की छत से कूद चुका है। ऐसे में पुलिस उसके मानसिक और पारिवारिक पहलुओं की भी जांच कर रही है।

शराब की लत और पारिवारिक परिस्थितियां भी जांच के दायरे में पुलिस के मुताबिक मृतक शराब पीने का आदी था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पिता-पुत्र के बीच किसी प्रकार का विवाद था या नहीं। जांच टीम परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके।

डीग का रहने वाला था मृतक पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक मूल रूप से डीग जिले का निवासी था और रोजगार के सिलसिले में परिवार के साथ अलवर में किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिग को संरक्षण में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस हत्या के पीछे छिपे कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।