अलवर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया ई-मेल; मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन शुरू

अलवर शहर में अट्टा मंदिर के सामने स्थित प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को हड़कंप मच गया। डाकघर को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया।

अलवर शहर में अट्टा मंदिर के सामने स्थित प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को हड़कंप मच गया। डाकघर को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

दोपहर 12:30 बजे आया धमकी भरा मेल जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधान डाकघर के ई-मेल पर धमकी भरा संदेश आया। मेल में डाकघर को बम से उड़ाने की तैयारी होने की बात लिखी गई थी। मेल मिलने के बाद डाकघर के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया।

70 कर्मचारी और 30 ग्राहक थे मौजूद घटना के समय डाकघर के अंदर करीब 70 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे, जबकि करीब 30 ग्राहक भी अपने काम के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस ने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इसके बाद मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ता पूरे परिसर की जांच में जुट गया।

मेल के बाद कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी डाकघर के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि ई-मेल के जरिए धमकी मिली है कि प्रधान डाकघर कार्यालय अलवर को बम से उड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेल आने के बाद कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस टीम पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद करीब सवा बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले डाकघर के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और परिसर को खाली कराया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता भी मौके पर बुलाया गया और पूरे परिसर की जांच शुरू की गई।

डाककर्मी की सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई एसआई ओमप्रकाश ने बताया कि डाककर्मी कमलेश पांचाल की ओर से सूचना दी गई थी कि मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल आया है। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और सर्च अभियान शुरू किया गया।

पाकिस्तान से आने की बात, जांच जारी पुलिस के अनुसार, जिस ई-मेल के जरिए धमकी दी गई है, उसके पाकिस्तान से आने की बात सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मेल की तकनीकी जांच कर रही हैं।