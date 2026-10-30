अलवर में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका तो पूरे गांव ने कर दिया चुनाव का बहिष्कार

मामला अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सावड़ी का है। यहां एक प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के विरोध में ग्रामीणों और उम्मीदवारों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया।

सावड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें जितेंद्र उर्फ जीत नट भी शामिल थे।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच अलवर के एक गांव में ऐसा खेल हुआ कि चुनावी मैदान ही खाली हो गया। एक सरपंच प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ तो पूरा गांव उसके समर्थन में उतर आया। पहले सरपंच पद के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, फिर वार्ड पंचों के प्रत्याशियों ने भी एक-एक कर पर्चे उठा लिए। देखते ही देखते नौ वार्डों वाली पूरी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा। शुक्रवार को होने वाली वोटिंग भी नहीं हो सकी।

मामला अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सावड़ी का है। यहां एक प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के विरोध में ग्रामीणों और उम्मीदवारों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि जिला प्रशासन को भी दखल देना पड़ा। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी IAS आर्तिका शुक्ला ने साफ कह दिया कि चुनाव किसी के दबाव में नहीं, बल्कि नियमों के तहत ही होंगे।

एक का पर्चा कटा, बाकी चार ने भी कर लिया किनारा सावड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें जितेंद्र उर्फ जीत नट भी शामिल थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग अधिकारी शिवचरण ने जितेंद्र नट का पर्चा तकनीकी खामी के चलते निरस्त कर दिया।

बस फिर क्या था, इस फैसले के विरोध में चुनावी समीकरण ही बदल गए। सरपंच पद के बाकी चार उम्मीदवार महेंद्र जाटव, मिथलेश देवी, विजय जाटव और ललिता देवी ने भी अपने नामांकन वापस ले लिए।

यानी जिस पंचायत में पांच उम्मीदवार सरपंच की कुर्सी के लिए मैदान में उतरे थे, वहां एक के बाद एक सभी ने चुनाव से किनारा कर लिया।

सरपंच के बाद पंचों ने भी उठाए पर्चे मामला सिर्फ सरपंच पद तक सीमित नहीं रहा। जितेंद्र नट के समर्थन में वार्ड पंच के उम्मीदवार भी लामबंद हो गए। सावड़ी ग्राम पंचायत के सभी नौ वार्डों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए।

नाम वापस लेने वालों में शकुंतला, सरदार, नूरिया, सविता भील, अनिल कुमार, रामचंद्र जाटव, सरोज जाटव, ज्योति, गुरुदेव, नासिर, नरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, गुरदीप सिंह और नवाब खां सहित अन्य उम्मीदवार शामिल थे।

नाम वापसी की आखिरी समय सीमा खत्म होने तक कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि सरपंच से लेकर वार्ड पंच तक किसी भी पद के लिए कोई वैध प्रत्याशी नहीं बचा। इस तरह सावड़ी ग्राम पंचायत में चुनावी प्रक्रिया ही अटक गई।

IAS आर्तिका शुक्ला ने बताई पर्चा खारिज करने की वजह पूरे मामले पर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला ने प्रशासन का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जितेंद्र नट के नामांकन फॉर्म में उपबंध वाले कॉलम की पूर्ति नहीं की गई थी। इसके अलावा फॉर्म पर नोटरी का स्टांप भी नहीं लगाया गया था।

प्रशासन के अनुसार, प्रत्याशी को नामांकन में मिली खामियां सुधारने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया था। इसके बावजूद जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर नियमों के मुताबिक पर्चा निरस्त किया गया।

कलेक्टर ने कहा कि नामांकन खारिज होने के बाद अन्य प्रत्याशियों ने प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने नाम वापस लिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव पूरी निष्पक्षता और निर्वाचन नियमों के तहत ही कराए जाएंगे। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है।

अब आगे क्या होगा, प्रशासन के सामने चुनौती सावड़ी में शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना था, लेकिन सभी प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के कारण वोटिंग नहीं हो सकी। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों और प्रत्याशियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ।