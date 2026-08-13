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अलवर में पहली बार महिला मेयर बनेगी; 8 निकायों में महिलाएं होंगी प्रमुख

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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अलवर के साथ जिले के निकायों में भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिले के 8 निकायों में इस बार महिलाओं के लिए प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं राजगढ़ और बहादरपुर में प्रमुख का पद OBC ओपन वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है।

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अलवर के साथ जिले के निकायों में भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिले के 8 निकायों में इस बार महिलाओं के लिए प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं राजगढ़ और बहादरपुर में प्रमुख का पद OBC ओपन वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है।

अलवर नगर निगम में इस बार पहली बार महिला मेयर बनेगी। नगर निगम के मेयर पद की आरक्षण लॉटरी में यह सीट अनारक्षित महिला वर्ग के लिए तय हुई है। यानी किसी भी वर्ग की महिला मेयर बन सकती है। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही भाजपा और कांग्रेस में मेयर पद के संभावित दावेदारों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

अलवर के साथ जिले के निकायों में भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिले के 8 निकायों में इस बार महिलाओं के लिए प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं राजगढ़ और बहादरपुर में प्रमुख का पद OBC ओपन वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है।

मेयर पद आरक्षित होते ही शुरू हुआ सियासी गणित

जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग में आरक्षण की लॉटरी के दौरान जैसे ही अलवर नगर निगम के मेयर पद के लिए अनारक्षित महिला वर्ग सामने आया, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में संभावित नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

भाजपा और कांग्रेस में ऐसे कई महिला नेताओं के नामों पर भी चर्चा होने लगी है, जो अब तक पार्षद का चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थीं। मेयर पद के लिए महिला सीट आरक्षित होने के बाद ऐसे नेताओं के समीकरण भी बदल गए हैं। दोनों दल अब चुनावी रणनीति के साथ-साथ संभावित मेयर प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन करेंगे।

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26 साल में दो बार OBC महिला को मिला मौका

अलवर नगर निगम के पिछले 26 साल के इतिहास पर नजर डालें तो मेयर/सभापति की कुर्सी अलग-अलग आरक्षित वर्गों में रही है। इनमें दो बार OBC महिला वर्ग को मौका मिला।

वर्ष 2000 और 2009 में यह पद OBC महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहा। वहीं 2005 और 2014 में सीट सामान्य ओपन वर्ग के लिए रही। इसके बाद वर्ष 2019 के चुनाव में पहली बार सामान्य महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई।

अब वर्ष 2026 में पहली बार यह सीट अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुई है। इसका मतलब है कि SC, ST, OBC या सामान्य वर्ग की कोई भी महिला चुनाव जीतकर मेयर बन सकती है।

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बीच कार्यकाल में नगर परिषद से नगर निगम बना था अलवर

अलवर नगर परिषद को पिछले कार्यकाल के दौरान नगर निगम में बदला गया था। उस समय कार्यकारी सभापति को ही मेयर के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद नगर निगम की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले।

पिछली बार सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर सभापति का चुनाव हुआ था। हालांकि बाद में तत्कालीन सभापति को रिश्वत के मामले में बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उप सभापति को सभापति बनाया गया और फिर उन्हें ही मेयर की जिम्मेदारी दी गई।

पिछले करीब दो साल से नगर निगम में निर्वाचित बोर्ड नहीं है। अलवर कलेक्टर को निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। ऐसे में आगामी निकाय चुनाव के बाद बनने वाला नया बोर्ड शहर की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा।

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पहली बार किसी भी वर्ग की महिला बन सकेगी मेयर

इस बार अलवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए तय हुआ है। पिछले 26 साल में यह पहली बार है जब किसी भी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए मेयर बनने का रास्ता खुला है।

राजनीतिक दलों के लिए भी यह आरक्षण अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब उम्मीदवार का चयन किसी एक जातिगत आरक्षण की सीमा में नहीं होगा। पार्टी नेतृत्व को महिला पार्षदों में से ऐसा चेहरा चुनना होगा, जिसके पास संगठन और पार्षदों के बीच पर्याप्त समर्थन हो।

अलवर में महिला मेयर बनने के साथ ही इस बार नगर निगम की राजनीति में महिला नेतृत्व का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस की ओर से संभावित महिला दावेदारों के नाम सामने आने के साथ चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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