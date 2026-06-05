अलवर में कचरे के ढेर में मिला शव, हत्या की आशंका; कुत्तों ने शव को नोचा

अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के गांव सौंखर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब नए बिजली घर के पास कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत बेहद खराब थी और उसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के गांव सौंखर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब नए बिजली घर के पास कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत बेहद खराब थी और उसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया है तथा सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी है।

शौच के लिए गए ग्रामीण ने देखा शव जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे गांव का एक व्यक्ति शौच के लिए पीतमपुरा रोड स्थित नए बिजली घर की ओर गया था। इसी दौरान उसकी नजर बिजली घर के पास पड़े कचरे के ढेर पर गई, जहां एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। शव के आसपास कई कुत्ते मौजूद थे और वे उसे नोच रहे थे। यह भयावह दृश्य देखकर ग्रामीण घबरा गया और उसने तत्काल गांव के अन्य लोगों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने देखा कि कुत्तों ने शव को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि शव का पेट तक फट चुका था और कुत्ते उसकी आंतें बाहर निकालकर ले गए थे। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल बन गया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति घटना की सूचना मिलने के बाद खेड़ली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। खेड़ली थाना प्रभारी विजय कुमार चंदेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की और एम्बुलेंस की सहायता से उसे खेड़ली उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की और शव मिलने की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जिसके चलते पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है।

मृतक की पहचान अशोक सैनी के रूप में हुई पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान अशोक पुत्र मोहर सिंह सैनी (45) निवासी गांव सौंखर के रूप में हुई है। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।

पुलिस अब मृतक की गतिविधियों, आखिरी बार उसे किसने देखा था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है।

एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड करेगी जांच मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया है। विशेषज्ञ टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि मौत प्राकृतिक थी, दुर्घटना का परिणाम थी या फिर इसके पीछे किसी आपराधिक घटना का हाथ है।

डॉग स्क्वॉड की मदद से घटनास्थल के आसपास संभावित सुराग तलाशे जाएंगे। वहीं एफएसएल टीम मौके से मिले नमूनों और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने की संभावना है।

हत्या की आशंका पर जांच जारी ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थिति में शव मिला है, उसे देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। कई लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।