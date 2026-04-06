अलवर में सो रही पत्नी पर पति ने कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार, मौके पर मौत
राजस्थान के अलवर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली पिचनौत की है
राजस्थान के अलवर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली पिचनौत की है, जहां रविवार शाम आरोपी पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
शाम को घर लौटा और बरपा दिया कहर
पुलिस के अनुसार आरोपी कालूराम मीणा (52) रविवार शाम करीब 6 बजे बकरियां चराकर अपने घर लौटा था। घर पहुंचने पर उसकी 48 वर्षीय पत्नी पुनी देवी चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी। बताया जा रहा है कि घर लौटते ही कालूराम ने बिना किसी कहासुनी या विवाद के पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और सो रही पत्नी पर हमला कर दिया।
आरोपी ने पत्नी की गर्दन, हाथ और पैरों पर लगातार कई वार किए। गर्दन पर गहरे घाव लगने से पुनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर खून से सनी चारपाई और आसपास का दृश्य देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही मालाखेड़ा थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए गए।
मृतका के भाई धनपाल मीणा, जो दुब्बी गांव के निवासी हैं, की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति कालूराम मीणा को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
बिना कारण हत्या या कोई छिपा विवाद?
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच उस समय कोई विवाद या कहासुनी नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे असली कारण क्या था। मानसिक स्थिति, पारिवारिक विवाद या अन्य किसी वजह को लेकर जांच की जा रही है।
15 साल पहले बेटे की हत्या का भी आरोप
इस सनसनीखेज मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थाना प्रभारी के मुताबिक, पड़ोसियों ने बताया कि करीब 15 साल पहले भी कालूराम मीणा पर अपने 5 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप लगा था। हालांकि उस समय इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, जिससे मामला दब गया।
अब पुलिस इस पुराने आरोप की भी पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा सके।
घर में तीन लोग, बेटा था मजदूरी पर
जानकारी के अनुसार आरोपी कालूराम के परिवार में उसकी पत्नी और एक 25 वर्षीय अविवाहित बेटा शेरू रहता है, जो मजदूरी करता है। घटना के समय शेरू घर पर नहीं था और काम पर गया हुआ था। ऐसे में वारदात के वक्त घर में केवल पति-पत्नी ही मौजूद थे।
गांव में दहशत, हर कोई सन्न
इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। गांव में हर कोई इस वारदात की चर्चा कर रहा है।
पुलिस जुटी जांच में
पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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