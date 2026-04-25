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अलवर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामला; गहलोत ने सरकार पर दागे सवाल

Apr 25, 2026 03:53 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के अलवर जिले के रैणी क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दिनदहाड़े कथित गैंगरेप की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस वारदात ने एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

अलवर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामला; गहलोत ने सरकार पर दागे सवाल

राजस्थान के अलवर जिले के रैणी क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दिनदहाड़े कथित गैंगरेप की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस वारदात ने एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

गहलोत का भाजपा सरकार पर सीधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की विफलता को उजागर करती हैं।

सोशल मीडिया पर उठाए बड़े सवाल

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अलवर की यह घटना कानून-व्यवस्था की “धज्जियां उड़ाने वाली” है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार इन्हें रोकने में असफल है।

आरोपी के मोबाइल से मिले आपत्तिजनक वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए गहलोत ने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन से कई बालिकाओं के अश्लील वीडियो मिलने की बात सामने आई है। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह के अपराध कर रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

गहलोत ने कहा कि जब पुलिस अन्य घटनाओं पर समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं। उन्होंने इसे कानून-व्यवस्था और खुफिया तंत्र की बड़ी चूक करार दिया।

त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

विपक्ष हमलावर, सियासत गरमाई

इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है।

जांच में जुटी पुलिस, गिरफ्तारी के प्रयास जारी

वहीं, पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

महिला सुरक्षा पर फिर उठे बड़े सवाल

यह मामला एक बार फिर राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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