अलवर में विस्फोटक कैंडी से 3 साल की बच्ची का जबड़ा और गाल फटा, जानें कैसे हुआ हादसा

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र से आई यह घटना सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बास गांव की शांत गलियों में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक तीन साल की मासूम बच्ची के हाथ लगी टॉफी उसके लिए मौत का पैगाम बन गई। 

Feb 04, 2026 10:49 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र से आई यह घटना सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बास गांव की शांत गलियों में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक तीन साल की मासूम बच्ची के हाथ लगी टॉफी उसके लिए मौत का पैगाम बन गई। मासूम ने जैसे ही उसे मुंह में डालकर चबाया, जोरदार धमाका हुआ और पल भर में उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया।

जिस उम्र में बच्चे मिठास पहचानना सीखते हैं, उसी उम्र में यह बच्ची विस्फोटक का शिकार हो गई।

टॉफी समझकर चबा लिया विस्फोटक

परिजनों के मुताबिक, तीन साल की अक्शु पुत्री साक्षी अपनी छह साल की बड़ी बहन अहाना के साथ गांव की एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी। बच्चों के लिए यह रोजमर्रा की बात थी। दुकान पर पहुंचते ही उन्होंने टॉफी मांगी। आरोप है कि दुकानदार सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने टॉफी की जगह बारूद से भरी पटाखेनुमा विस्फोटक वस्तु बच्ची को थमा दी।

किसी को अंदेशा तक नहीं था कि वह छोटी सी “कैंडी” पल भर में खौफनाक हादसे में बदल जाएगी।

मुंह में रखते ही गूंजा धमाका

अक्शु ने दुकान से निकलते ही विस्फोटक को मुंह में डाला और चबाया। अगले ही पल तेज धमाके की आवाज गूंजी। गांव वालों को लगा कहीं पटाखा फटा है, लेकिन जब नजर पड़ी तो जमीन पर एक मासूम बच्ची खून में लथपथ पड़ी थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि अक्शु का जबड़ा और गाल बुरी तरह फट गया।

चीखें गूंजीं, लोग दौड़े, मां-बाप बदहवास हो गए। कुछ समझने से पहले ही बच्ची बेहोश हो चुकी थी।

गांव में मचा हड़कंप, अस्पताल में जंग

घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन बिना वक्त गंवाए बच्ची को अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपातकालीन सर्जरी की।

डॉक्टरों के मुताबिक, विस्फोट से चेहरे की हड्डियों और मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्ची की जान बच सकी।

डॉक्टर बोले- खतरे से बाहर, लेकिन खतरा टला नहीं

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है और बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उसे अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। चेहरे पर गहरे जख्म हैं और आगे भी इलाज लंबा चल सकता है।

परिजनों के लिए यह राहत की सांस जरूर है, लेकिन सवाल अब भी कायम हैं।

दुकानदार पर गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में बच्ची की चाची निकिता पुत्री परवीन ने रामगढ़ थाने में दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी दुकानदार को राउंडअप कर पूछताछ शुरू कर दी है।

अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ (आईपीएस) ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा,

“बच्ची टॉफी लेकर आई थी, जिसे खाने के दौरान उसके मुंह में विस्फोट हुआ। दुकानदार से पूछताछ की जा रही है और यह जांच की जा रही है कि दुकान पर इस तरह का विस्फोटक कैसे और क्यों रखा गया था।”

सबसे बड़ा सवाल: दुकान पर विस्फोटक आया कहां से?

अब पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर किराना दुकान पर बारूद से भरी विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची? क्या यह लापरवाही थी या गंभीर अपराध? क्या दुकान पर बच्चों की पहुंच में ऐसी खतरनाक चीजें पहले भी रखी जाती थीं?

यह घटना न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज के लिए भी एक सख्त संदेश है।

मासूमियत पर लगा गहरा जख्म

रामगढ़ की इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर दुकानों पर बिकने वाली चीजें ही बच्चों के लिए जानलेवा बन जाएं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अक्शु की जान तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे और मासूम मन पर जो जख्म लगा है, वह लंबे वक्त तक सवाल बनकर रहेगा।

आज बास गांव खामोश है, लेकिन हर आंख में डर और हर दिल में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
