अलवर में इंजीनियर की पत्नी की रहस्यमयी मौत; शराब के नशे में पति ने खुद पुलिस को किया फोन

धर्मेंद्र सोनी बहरोड़ के केशवाना स्थित एक ग्लास फैक्ट्री में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। कंपनी के जीएम सुनील गोयल ने बताया कि वह जनवरी 2026 से कंपनी में काम कर रहा था।

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। यहां एक इंजीनियर अपनी पत्नी के शव के पास बैठा मिला। सबसे पहले उसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी कि उसकी पत्नी ने कुछ खा लिया है, जिससे वह अचेत हो गई है। वहीं, पड़ोसियों को उसने बताया कि पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और शव नीचे उतारने में मदद करने को कहा। मौके पर पहुंची पुलिस को महिला के गले पर रस्सी के निशान और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस इस मामले की हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है।

पति ने कंट्रोल रूम को दी सूचना, पुलिस पहुंची तो फर्श पर पड़ा था शव कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे शिक्षक कॉलोनी निवासी इंजीनियर धर्मेंद्र सोनी (35) ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर बताया कि उसकी पत्नी दीपिका वर्मा (30) ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके कारण वह अचेत हो गई है।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला का शव कमरे के फर्श पर पड़ा था और पति उसके पास बैठा मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद नीमराना एडिशनल एसपी सुरेश खींची और डीएसपी सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे।

FSL और मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य पुलिस ने दीपिका के परिजनों को सूचना देने के साथ ही एफएसएल और मोबाइल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान कमरे से शराब की बोतल, गिलास और अन्य महत्वपूर्ण सामान जब्त किया गया। पुलिस ने पति धर्मेंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रात में हुआ था विवाद, पुलिस पहुंची तो महिला ने कार्रवाई से किया इनकार मकान मालिक जयपाल सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र सोनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन का रहने वाला है और पत्नी के साथ उनके मकान में किराए पर रह रहा था।

रविवार रात करीब 9 बजे पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। जब वह मौके पर पहुंचे तो धर्मेंद्र शराब के नशे में था। आरोप है कि उसने पड़ोसी की गाड़ी का शीशा और कूलर भी तोड़ दिया। समझाने के बाद मामला शांत हो गया।

हालांकि रात करीब 11 बजे फिर से पड़ोसियों ने सूचना दी कि धर्मेंद्र दोबारा पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है और तोड़फोड़ कर रहा है। इस बार मकान मालिक पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन दीपिका ने इसे पति-पत्नी का आपसी मामला बताते हुए किसी भी तरह की शिकायत या कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस लौट गई।

सुबह पड़ोसियों से कहा- पत्नी ने फंदा लगा लिया मकान मालिक के अनुसार, सोमवार सुबह धर्मेंद्र ने पड़ोसी किराएदार से कहा कि उसकी पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और शव नीचे उतारने में मदद करने को कहा। इसी बीच उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर अलग जानकारी दी कि पत्नी ने कुछ खा लिया है। दोनों अलग-अलग बयानों के कारण पुलिस को घटना संदिग्ध लग रही है।

जुड़वा बहन का आरोप- शराब पीकर करता था मारपीट और शक मृतका दीपिका की जुड़वा बहन प्रियंका, जो दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, ने बताया कि दीपिका की शादी वर्ष 2019 में धर्मेंद्र सोनी से हुई थी। उनका आरोप है कि धर्मेंद्र शराब पीने का आदी था और अक्सर दीपिका पर शक करता था।

प्रियंका के मुताबिक सोमवार सुबह 7:42 बजे दीपिका का फोन आया था। वह घबराई हुई थी और उसने बताया कि धर्मेंद्र उसे परेशान कर रहा है। कुछ देर बाद धर्मेंद्र ने फोन अपने हाथ में लेकर कहा कि आज छुट्टी लेकर आ जाओ और दीपिका को अपने साथ ले जाओ।

ग्लास फैक्ट्री में सीनियर इंजीनियर था आरोपी धर्मेंद्र सोनी बहरोड़ के केशवाना स्थित एक ग्लास फैक्ट्री में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। कंपनी के जीएम सुनील गोयल ने बताया कि वह जनवरी 2026 से कंपनी में काम कर रहा था। रविवार को ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने स्टाफ से कहा था कि वह सोमवार को छुट्टी पर रहेगा क्योंकि पत्नी को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जाना है।