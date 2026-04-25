अलवर में देसी जुगाड़ बना मुसीबत; युवक के सिर में फंसी 10 किलो की दूध की कैन
राजस्थान की तेज गर्मी के बीच धूप से बचने का एक देसी तरीका अलवर के एक युवक पर भारी पड़ गया। अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में एक युवक के सिर में 10 किलो वजनी दूध की कैन फंस गई,
राजस्थान की तेज गर्मी के बीच धूप से बचने का एक देसी तरीका अलवर के एक युवक पर भारी पड़ गया। अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में एक युवक के सिर में 10 किलो वजनी दूध की कैन फंस गई, जिसे करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ग्राइंडर मशीन से काटकर निकाला गया। घटना का वीडियो अब सामने आया है।
धूप से बचने का प्रयास पड़ा भारी
माधोगढ़ निवासी कालूराम रैबारी बटाई के गेहूं बांटने जा रहा था। तेज धूप के चलते उसने अपने पास मौजूद 15 लीटर की खाली दूध की कैन सिर पर रख ली। शुरुआत में यह उपाय राहत देने वाला लगा, लेकिन कुछ ही देर में कैन सिर में इस तरह फंस गई कि निकालना मुश्किल हो गया।
करीब 2 घंटे तक चला प्रयास
करीब 10 किलो से अधिक वजनी कैन को निकालने के लिए युवक ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आसपास मौजूद लोगों ने भी मदद की, लेकिन कैन और ज्यादा कसती चली गई। करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही।
हार्डवेयर दुकान पर लिया गया फैसला
स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीण युवक को पास की एक हार्डवेयर दुकान पर लेकर पहुंचे। दुकानदार ने शुरुआत में जोखिम के चलते ग्राइंडर मशीन चलाने से मना किया, क्योंकि कैन और सिर के बीच पर्याप्त जगह नहीं थी। हालांकि युवक की परेशानी को देखते हुए बाद में उसने सहमति दे दी।
सावधानी से हटाया
सबसे पहले सिर और कैन के बीच थोड़ा गैप बनाया गया। इसके बाद युवक को सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटाकर ग्राइंडर मशीन से कैन पर कट लगाए गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान विशेष सावधानी बरती गई, क्योंकि जरा सी चूक गंभीर हादसे में बदल सकती थी।
मशक्कत के बाद मिली राहत
काफी देर की कोशिश के बाद कैन को काटकर अलग कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद ग्रामीणों ने भी चैन की सांस ली।
वीडियो वायरल, लोगों की प्रतिक्रियाएं
घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना पर हैरानी जता रहे हैं और साथ ही सतर्कता बरतने की सलाह भी दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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