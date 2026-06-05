अलवर कोर्ट परिसर में पुलिस के घेरे से पूर्व MLA ने आरोपी को जड़ दिया थप्पड़

अलवर कोर्ट परिसर में पुलिस के घेरे से पूर्व MLA ने आरोपी को जड़ दिया थप्पड़
कथित धर्मांतरण के आरोपी पादरी को बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पुलिस कस्टडी में थप्पड़ जड़ दिया।अलवर के तंवर कॉलोनी में गुरुवार को विहिप कार्यकर्ताओं ने एक मकान पर छापा मारकर कथित धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया।
राजस्थान के 'सिंहद्वार' कहे जाने वाले अलवर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। माहौल उस वक्त पूरी तरह गरमा गया जब भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पुलिस कस्टडी में ही आरोपी पादरी को सरेआम एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। भारी पुलिस इमदाद के बीच हुए इस अचानक हमले से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षाकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए।
खाकी के सामने 'सिंघम' अवतार, आहूजा का फूटा गुस्सा
शुक्रवार को पुलिस जब कथित धर्मांतरण के मुख्य आरोपी और दिल्ली निवासी पादरी राजकुमार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तब वहां पहले से ही विहिप कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं का हुजूम जमा था। जैसे ही पादरी पुलिस के घेरे में बाहर निकला, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
कानून के रखवालों के सामने ही आहूजा ने पादरी को आड़े हाथों लिया, सरेआम फटकार लगाई और देखते ही देखते उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान आहूजा गरजते हुए नजर आए:
“हिंदुओं का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
अचानक भड़की इस हिंसा के बाद मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे पादरी को आहूजा के चंगुल से छुड़ाया और उसे अपने सुरक्षा घेरे में लेकर पिछले रास्ते से अदालत के समक्ष पेश किया।
'मिशनरी' खेल का भंडाफोड़: पिछले दरवाजे से भागे 15 लोग
इस पूरे हाई-प्रोफाइल ड्रामे की पटकथा गुरुवार दोपहर को ही लिख दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत संरक्षक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि अलवर की तंवर कॉलोनी के एक रिहायशी मकान में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। स्थानीय लोगों से इनपुट मिलने के बाद, गुरुवार दोपहर करीब 1:00 बजे विहिप कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से इस मकान पर अचानक छापा मार दिया।
अंदर का नजारा देखकर कार्यकर्ता भी दंग रह गए। वहां ईसा मसीह की प्रार्थना सभा की आड़ में भोले-भाले लोगों के ब्रेनवॉश का खेल चल रहा था। विहिप की अचानक हुई इस 'सर्जिकल स्ट्राइक' को देखकर वहां मौजूद करीब 15 लोग हड़बड़ा गए और पकड़े जाने के डर से मकान के पिछले दरवाजे से रफूचक्कर होने में कामयाब रहे।
उग्र भीड़ ने फाड़े कपड़े, भारी मात्रा में मिला साहित्य
कार्यकर्ताओं ने मौके से भाग रहे मुख्य पादरी राजकुमार को दबोच लिया। पादरी के पकड़े जाने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, वहां सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने पादरी के साथ जमकर धक्का-मुक्की की, जिससे उसके कपड़े तक फट गए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पादरी को भीड़ के चंगुल से बचाकर थाने ले आई।
जब्त सामग्री
धार्मिक पुस्तकें
भारी मात्रा में ईसाई धार्मिक साहित्य
भड़काऊ दस्तावेज
हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सामग्री
अन्य उपकरण
प्रार्थना सभा में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर व पर्चे
आरोप है कि इस सभा में सीधे-साधे और गरीब तबके के लोगों को हिंदू देवी-देवताओं से दूरी बनाने के लिए भड़काया, बहलाया और तरह-तरह के लालच दिए जा रहे थे।
दिल्ली का कपड़ा व्यापारी निकला ‘मास्टरमाइंड’
पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पकड़ा गया आरोपी पादरी राजकुमार कोई पेशेवर पादरी नहीं, बल्कि दिल्ली का एक बड़ा कपड़ा व्यापारी है। दिल्ली में उसकी कपड़ों की दुकान है।
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पिछले 4-5 सालों से लगातार दिल्ली से अप-डाउन कर अलवर आ रहा था और तंवर कॉलोनी के इस सेफ हाउस से अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुट गई है कि इस पूरे धर्मांतरण नेटवर्क के पीछे कौन से स्थानीय चेहरे शामिल हैं और इस खेल के लिए दिल्ली या विदेशों से कितनी फंडिंग हो रही थी। फिलहाल, अलवर पुलिस मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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