अलीगढ़ में दुल्हन की राजस्थानी एंट्री,जैसलमेर से मंगाए ऊंट पर सवार होकर पहुंची वरमाला मंच तक

शादियों के सीजन में सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को सचमुच चौंका दिया। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां एक दुल्हन ने अपनी वरमाला एंट्री को यादगार बनाने के लिए ऐसा अंदाज चुना, जिसकी चर्चा अब दूर-दूर तक हो रही है। दुल्हन ने राजस्थान के जैसलमेर से खास तौर पर मंगाए गए ऊंट पर सवार होकर ग्रैंड एंट्री की और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया।

बताया जा रहा है कि दुल्हन लंबे समय से अपनी शादी में कुछ अलग और रॉयल करने की चाहत रखती थीं। आमतौर पर जहां दुल्हनें फूलों की चादर के नीचे, विंटेज कार या डोली में एंट्री करती हैं, वहीं इस दुल्हन ने ‘रेगिस्तान की शान’ ऊंट को चुना। जैसलमेर से सजे-धजे ऊंट को खास इंतजाम के साथ अलीगढ़ लाया गया। ऊंट को पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में रंग-बिरंगे गोटे, घंटियों और कढ़ाईदार कपड़ों से सजाया गया था, जो देखते ही बन रहा था।

जैसे ही बैंड-बाजे की धुन पर ऊंट पर सवार दुल्हन विवाह स्थल के गेट पर पहुंचीं, मेहमानों की नजरें थम गईं। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए, बच्चे तालियां बजाने लगे और बुजुर्ग भी मुस्कुराते नजर आए। दुल्हन का लहंगा भी राजस्थानी टच लिए हुए था—गोटा-पट्टी और मिरर वर्क से सजा, जो ऊंट की सजावट के साथ बेहतरीन तालमेल बना रहा था। मानो अलीगढ़ में कुछ देर के लिए ‘थार का मेला’ उतर आया हो।

राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर को ‘गोल्डन सिटी’ कहा जाता है, जहां ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। वहां की शादियों और पर्यटन आयोजनों में ऊंट की सवारी रॉयल प्रतीक मानी जाती है। उसी शाही परंपरा की झलक अब अलीगढ़ की इस शादी में देखने को मिली। सोशल मीडिया यूजर्स भी इस अनोखी एंट्री को ‘राजस्थानी रॉयल्टी’ और ‘डेजर्ट क्वीन मोमेंट’ जैसे नाम दे रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पहले से ही स्टेज पर मौजूद था और जैसे ही दुल्हन ऊंट से उतरीं, वहां मौजूद लोगों ने तालियों और हूटिंग से स्वागत किया। वरमाला की रस्म के दौरान भी माहौल उत्साह से भरा रहा। कई मेहमानों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी दुल्हन को इस तरह ऊंट पर एंट्री करते देखा है।

शादी आयोजकों के मुताबिक, ऊंट को जैसलमेर से लाने के लिए विशेष परमिट और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई। पशु की सुरक्षा और देखभाल का भी पूरा ध्यान रखा गया। ऊंट के साथ एक प्रशिक्षित महावत भी आया, जिसने पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संभाला। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस अनोखी एंट्री का आइडिया दुल्हन का ही था, जो राजस्थान की संस्कृति से बेहद प्रभावित थीं।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। कुछ यूजर्स ने इसे ‘क्रिएटिव और यूनिक’ बताया, तो कुछ ने कहा कि शादियों में अब नए-नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा—“जब दुल्हन कहे, एंट्री तो रॉयल ही होगी!”

कुल मिलाकर, अलीगढ़ की इस शादी ने यह साबित कर दिया कि आज के दौर में शादियां सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि यादगार इवेंट बन चुकी हैं। और जब बात राजस्थान की शाही झलक की हो, तो ऊंट से बेहतर प्रतीक शायद ही कोई हो। अलीगढ़ की इस दुल्हन ने अपनी ग्रैंड एंट्री से यह दिखा दिया कि अगर जज्बा हो, तो ‘थार का रंग’ कहीं भी बिखेरा जा सकता है।