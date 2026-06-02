अलर्ट! सेकंड-हैंड मोबाइल खरीदने से पहले पढ़ लें राजस्थान पुलिस की यह वार्निंग

सस्ते दाम में सेकंड-हैंड मोबाइल फोन खरीदना कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना जांच-पड़ताल के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन खरीदने से वित्तीय नुकसान, कानूनी दिक्कतें और साइबर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है।

सस्ते दाम में सेकंड-हैंड मोबाइल फोन खरीदना कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना जांच-पड़ताल के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन खरीदने से वित्तीय नुकसान, कानूनी दिक्कतें और साइबर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। विभाग ने लोगों से मोबाइल खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता और स्थिति की पूरी तरह जांच करने की अपील की है।

वीके सिंह के निर्देश पर जारी हुई जनहित सलाह राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) वीके सिंह के निर्देशों के तहत जारी सलाह में बताया गया है कि कई लोग उचित सत्यापन किए बिना सेकंड-हैंड मोबाइल खरीद लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि मोबाइल चोरी का है, ब्लैकलिस्टेड है या फिर क्लोन किया गया है। ऐसे मामलों में खरीदारों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

'नो योर मोबाइल' सेवा से करें मोबाइल की जांच साइबर क्राइम शाखा ने बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से ‘नो योर मोबाइल’ (Know Your Mobile) सेवा शुरू की है। इस सेवा का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल खरीदने से पहले उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें।

मोबाइल की प्रामाणिकता और ब्लैकलिस्ट स्टेटस की मिलेगी जानकारी विभाग के अनुसार, ‘नो योर मोबाइल’ सेवा के जरिए खरीदार मोबाइल फोन के ब्रांड, मॉडल, प्रामाणिकता और ब्लैकलिस्ट स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा सकता है कि मोबाइल असली है या क्लोन किया गया है। यदि किसी मोबाइल को चोरी, गुम या ब्लॉक किए जाने की सूचना दर्ज है तो उसकी जानकारी भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है।

ऐसे प्राप्त करें मोबाइल का IMEI नंबर पुलिस ने बताया कि किसी भी मोबाइल की जांच के लिए सबसे पहले उसका आईएमईआई (IMEI) नंबर प्राप्त करना जरूरी है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर *#06# डायल कर आईएमईआई नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सीईआईआर पोर्टल पर उपलब्ध आईएमईआई सत्यापन सुविधा में नंबर दर्ज कर मोबाइल की स्थिति जांची जा सकती है।

ब्लैकलिस्टेड और ब्लॉक मोबाइल खरीदने से बचें साइबर क्राइम शाखा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मोबाइल की स्थिति ‘ब्लैकलिस्टेड’ या ‘ब्लॉक’ दिखाई देती है तो उसे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे मोबाइल चोरी के हो सकते हैं, गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है या फिर वे किसी अवैध गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे उपकरण खरीदने पर खरीदार अनजाने में कानूनी विवादों में फंस सकता है।

सत्यापन से बच सकते हैं साइबर ठगी और आर्थिक नुकसान से अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल खरीदने से पहले आईएमईआई सत्यापन की प्रक्रिया अपनाने से साइबर धोखाधड़ी के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इससे उपभोक्ता भविष्य में होने वाले वित्तीय नुकसान और कानूनी जटिलताओं से भी बच सकते हैं।

साइबर अपराध होने पर तुरंत करें शिकायत राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। विभाग ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है या साइबर ठगी का प्रयास किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। ऐसे मामलों में निकटतम पुलिस थाना, साइबर पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।