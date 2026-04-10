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हम चाहते थे नीतीश प्रधानमंत्री बनें,अब राज्यसभा से ही रिटायर होंगे; जयपुर में गरजे अखिलेश यादव

Apr 10, 2026 09:44 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। 

हम चाहते थे नीतीश प्रधानमंत्री बनें,अब राज्यसभा से ही रिटायर होंगे; जयपुर में गरजे अखिलेश यादव

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे।

अखिलेश यादव ने कहा, “हम चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनें और उसी पद से रिटायर हों। इंडिया गठबंधन के कई साथियों की भी यही इच्छा थी।” उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नीतीश कुमार संभवतः राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के साथ “बड़ा धोखा” किया है।

चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप

मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा आईटी सेल के जरिए वोट कटवाने का काम कर रही है। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फर्जी दस्तखत के जरिए समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए गए। “जब हमने यह मामला उठाया, तब भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई,” उन्होंने आरोप लगाया।

पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल

अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को “विश्व गुरु” बनाने का सपना दिखाया, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।

उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री इजराइल दौरे के बाद ईरान भी जाते, तो दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देखती। जैसे वे पाकिस्तान गए थे, वैसे ही ईरान भी जा सकते थे।” उनके मुताबिक, इस तरह के कदम भारत की वैश्विक छवि को मजबूत कर सकते थे।

शंकराचार्य के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना

अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के सम्मान के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा शंकराचार्यों का अपमान कर रही है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

राजस्थान में सपा की रणनीति

राजस्थान में समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है। इसके बाद पार्टी राजस्थान में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी।

टूरिज्म और डबल इंजन सरकार पर टिप्पणी

अखिलेश यादव ने राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य टूरिज्म के मामले में काफी आगे है। उन्होंने कहा कि अगर आगरा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा किया जा सकता है, तो जयपुर इससे भी आगे जा सकता है।

उन्होंने “डबल इंजन सरकार” के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल नहीं है। “ये लोग एक ही पटरी पर आमने-सामने आ रहे हैं, न कि एक-दूसरे की गति बढ़ा रहे हैं,” उन्होंने कहा।

महिला आरक्षण और किसान मुद्दे पर सवाल

महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर फैसले ले रही है, जबकि यह कानून 2029 में लागू होगा। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ न्याय न करने जैसा बताया।

इसके अलावा उन्होंने भाजपा के पुराने घोषणापत्रों का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने पुराने वादों का हिसाब देना चाहिए। “किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन आज महंगाई के दौर में इसकी सच्चाई सामने है,” उन्होंने कहा।

कुल मिलाकर, जयपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखे हमले करते हुए आगामी राजनीतिक रणनीति के संकेत भी दिए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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