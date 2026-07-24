अजमेर में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश; सुसाइड दिखाने के लिए शव पर डाली लाल दवाई
करीब आठ दिन पहले मुकेश ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, मुकेश पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करता था
अजमेर प्रेम-प्रसंग में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। मामला अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र का है, जहां 33 वर्षीय किसान मुकेश रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की पड़ताल में हत्या का मामला सामने आया।
पुलिस के मुताबिक, मुकेश का शव गुरुवार सुबह उसके घर में मिला था। शव पर लाल रंग की दवाई डाली गई थी, जिससे मामला आत्महत्या या जहरीला पदार्थ खाने का लगे। वहीं पुलिस को आशंका है कि मुकेश को जबरन जहर भी दिया गया हो सकता है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश
पीसांगन थाना प्रभारी पारूल यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी विमला देवी (32) का गांव के ही गोपाल सिंह से करीब दो साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूछताछ के दौरान मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस ने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद कथित तौर पर उसने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने पत्नी समेत तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी है।
8 दिन पहले पकड़ लिया था दोनों को साथ
जांच में सामने आया कि करीब आठ दिन पहले मुकेश ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, मुकेश पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करता था और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि गोपाल सिंह ने मुकेश को जान से मारने की धमकी दी थी।
आत्महत्या का रूप देने की कोशिश
पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शव पर लाल दवाई डालकर और जहरीले पदार्थ का एंगल बनाकर घटना को सामान्य मौत दिखाने की योजना बनाई गई, लेकिन शुरुआती जांच में कई तथ्य संदिग्ध मिले।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल पुलिस हत्या, साजिश और सबूत मिटाने सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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