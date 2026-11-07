अजमेर में सुतली बम पर रखा स्टील का गिलास, धमाके से टुकड़ा बच्चे के पेट में घुसा

धमाके की चपेट में दिशांत (8) पुत्र नीरज और प्रज्ञा (10) पुत्री हेमराज समेत चार बच्चे आ गए। स्टील का नुकीला टुकड़ा दिशांत के पेट में जा घुसा।

हादसे में घायल प्रज्ञा ने बताया कि कॉलोनी के सभी बच्चे एक साथ पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान एक दोस्त ने सुतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया। उसने बम जलाया और अचानक पीछे की तरफ भाग गया। बाकी बच्चे पटाखे के पास ही खड़े थे।

अजमेर में पटाखे जलाते समय बच्चों के साथ ऐसा हादसा हुआ कि खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया। बच्चों ने सुतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया। बम में धमाका हुआ तो गिलास के टुकड़े बिखरकर आसपास खड़े बच्चों को जा लगे। हादसे में चार बच्चे घायल हो गए। इनमें एक 8 साल के बच्चे के पेट में स्टील का करीब डेढ़ सेंटीमीटर का टुकड़ा घुस गया। वहीं, एक 10 साल की बच्ची के शरीर पर गहरा कट लग गया।

पेट में स्टील का टुकड़ा घुसने से बच्चे की हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे तुरंत जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों की टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन किया और पेट में फंसे स्टील के टुकड़े को बाहर निकाला। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे अलवर गेट थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, कॉलोनी में बच्चे एक साथ पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे ने सुतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया। बम जलाने के बाद वह खुद तो पीछे हट गया, लेकिन बाकी बच्चे पटाखे के आसपास ही खड़े रहे। कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ और स्टील का गिलास टूटकर उसके टुकड़े आसपास खड़े बच्चों को जा लगे।

किसी के पेट में घुसा टुकड़ा, किसी को लगे टांके धमाके की चपेट में दिशांत (8) पुत्र नीरज और प्रज्ञा (10) पुत्री हेमराज समेत चार बच्चे आ गए। स्टील का नुकीला टुकड़ा दिशांत के पेट में जा घुसा। वहीं, प्रज्ञा के शरीर पर गहरा कट लग गया। इसके अलावा जतिन और कबीर भी घायल हो गए।

परिजन आनन-फानन में सभी घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां दिशांत की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की। करीब डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान बच्चे के पेट से डेढ़ सेंटीमीटर का स्टील का टुकड़ा निकाला गया।

जेएलएन हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. अमित यादव ने बताया कि बच्चे का करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के दौरान पेट में फंसा स्टील का टुकड़ा निकाल दिया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है। हालांकि, एहतियात के तौर पर उसे निगरानी में रखा गया है और उपचार जारी है।

वहीं, प्रज्ञा को भी स्टील का टुकड़ा लगने से गहरा घाव हुआ है। डॉक्टरों ने उसके घाव पर 5 से 6 टांके लगाए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

बच्ची बोली- दोस्त बम जलाकर पीछे भागा, हम पास ही खड़े थे हादसे में घायल प्रज्ञा ने बताया कि कॉलोनी के सभी बच्चे एक साथ पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान एक दोस्त ने सुतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया। उसने बम जलाया और अचानक पीछे की तरफ भाग गया। बाकी बच्चे पटाखे के पास ही खड़े थे। कुछ ही देर में तेज धमाका हुआ और स्टील का गिलास टूटकर आसपास खड़े बच्चों को लग गया। हादसे में जतिन, दिशांत, कबीर और वह खुद घायल हो गई।

सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस बच्चों के घायल होने की सूचना मिलने पर अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ पुलिस जाब्ते के साथ जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली।