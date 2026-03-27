अजमेर में 447 हिस्ट्रीशीटर रडार पर; जानिए क्या मामला

अजमेर जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने 447 हिस्ट्रीशीटरों को रडार पर रखा है। इन अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

अजमेर जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने 447 हिस्ट्रीशीटरों को रडार पर रखा है। इन अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके। पुलिस ने यह रणनीति अपराधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने और नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई है।

थाना वार आंकड़े बताते हैं संवेदनशील क्षेत्र पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रामगंज और अलवर गेट क्षेत्र जिले के सबसे संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं। यहां हिस्ट्रीशीटरों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है।

रामगंज थाना क्षेत्र में 46 हिस्ट्रीशीटर दर्ज हैं, जबकि अलवर गेट में 42 हिस्ट्रीशीटर, कृष्णगंज में 29 और क्लॉक टावर क्षेत्र में 28 हिस्ट्रीशीटर सक्रिय हैं। इसके अलावा, गंज में 22, दरगाह में 17, आदर्श नगर में 16, सिविल लाइंस में 12, सदर कोतवाली में 11 और हरिभाऊ उपाध्याय नगर में 9 हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं।

सतत निगरानी और नियमित सत्यापन एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि चिह्नित हिस्ट्रीशीटरों पर सतत निगरानी रखी जाती है।

हर हिस्ट्रीशीट खोलने के बाद अपराधी की थाने में नियमित हाजिरी और सत्यापन किया जाता है। साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है ताकि दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम की जा सके।

हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि पुलिस एरिया डोमिनेशन, नियमित चेकिंग, सत्यापन और गश्त के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि हिस्ट्रीशीटर दोबारा अपराध में शामिल न हों। थानाप्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग लगातार अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर उन्हें निगरानी में रखा जाए।

सुरक्षा के लिए पुलिस का व्यापक अभियान पुलिस का उद्देश्य न सिर्फ अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना है, बल्कि आम जनता के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना भी है। पुलिस जिले भर में गश्त बढ़ा रही है और हाई रिस्क एरिया में विशेष सतर्कता रखी जा रही है।

पुलिस ने यह भी कहा कि आगामी दिनों में और भी अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है। इसके तहत उन अपराधियों पर नजर रखी जाएगी जिनकी गतिविधियां संदिग्ध मानी जाती हैं।

कानून-व्यवस्था पर नजर इस अभियान से जिले में कानून-व्यवस्था के स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हिस्ट्रीशीटरों पर लगातार निगरानी रखने से अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है। पुलिस का मानना है कि इससे अपराधियों को दोबारा अपराध करने का मनोबल नहीं मिलेगा।

सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अजमेर में 447 हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी इस बात का संकेत है कि कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। सतत गश्त, सत्यापन और निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार का खतरा न पहुंचे।

एडिशनल एसपी ने बताया कि इस रणनीति का दूसरा पहलू अपराधियों को दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना भी है। इसके लिए थानेवार निगरानी, हिस्ट्रीशीट खोलना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना पुलिस की प्राथमिकता है।