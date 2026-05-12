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अजमेर में भीषण गर्मी में अग्नि तप कर रही रूसी साधिका, जानिए क्या है रहस्य

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अजमेर जिले की पवित्र धरती और पुष्कर इन दिनों भीषण गर्मी के बीच एक ऐसी अनोखी आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और श्रद्धा से भर भी उठे हैं। जहां एक ओर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और रेत के धोरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है,

अजमेर में भीषण गर्मी में अग्नि तप कर रही रूसी साधिका, जानिए क्या है रहस्य

अजमेर जिले की पवित्र धरती और पुष्कर इन दिनों भीषण गर्मी के बीच एक ऐसी अनोखी आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और श्रद्धा से भर भी उठे हैं। जहां एक ओर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और रेत के धोरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक विदेशी साधिका अग्नि के बीच बैठकर तप कर रही है।

आग और अडिग आस्था का संगम

यह कहानी है रूस मूल की साधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की, जो एक बार फिर अपनी कठोर तपस्या को लेकर चर्चा में हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जयपुर घाट पर नौ दिवसीय खड़ेश्वरी तपस्या कर सुर्खियां बटोरने वाली अन्नपूर्णा नाथ अब ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में और भी कठिन साधना में लीन हैं।

विदेश से आई साधिका

पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित श्मशान भूमि में अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम पर उन्होंने 9 धूनियों के बीच 21 दिनों की अग्नि तपस्या शुरू की है। यह साधना 25 मई तक चलेगी। तपस्या का स्वरूप इतना कठोर है कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रतिदिन करीब सवा तीन घंटे तक योगिनी धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं।

9 धूनियों के बीच 21 दिन अग्नि से संवाद

सिर्फ ध्यान ही नहीं, इस साधना के दौरान प्रतिदिन हवन, पूजन और आरती भी की जाती है। वातावरण में गूंजते मंत्र, उठती अग्नि की लपटें और तप में लीन साधिका यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए किसी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है।

मंत्र, हवन और आस्था का अद्भुत संगम

इस साधना की पूर्णाहुति 25 मई को संत भंडारे के साथ होगी। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने यह तप अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमते राम के मार्गदर्शन में शुरू किया है। गुरु दीपक नाथ के अनुसार यह साधना अत्यंत कठिन होती है और इसे पूरा करना साधकों के धैर्य, तप और आस्था की कड़ी परीक्षा होती है।

गुरु की छाया में तप की कठिन राह

तपस्या का समय भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक, जब सूरज अपनी चरम पर होता है, तब दोनों साधक शरीर पर भस्म लेप कर अग्नि के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं। धूनियों को गोबर के कंडों से प्रज्वलित किया जाता है, जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती है और अंतिम दिन यह संख्या 108 तक पहुंच जाएगी।

108 कंडों की ज्वाला और अडिग साधना

खास बात यह है कि यह अन्नपूर्णा नाथ की पहली अग्नि तपस्या है, जबकि उनके गुरु पहले ही चार बार इस तरह की साधना कर चुके हैं और यह उनकी पांचवीं तपस्या है। विदेशी भूमि से आकर भारतीय सनातन परंपरा में इस स्तर की आस्था और समर्पण दिखाना श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है।

पहली अग्नि तपस्या

करीब 17 साल पहले अपना घर-परिवार छोड़कर नाथ संप्रदाय को अपनाने वाली अन्नपूर्णा नाथ पहले भी खड़ेश्वरी तप कर चुकी हैं। उनकी यह नई साधना न केवल आध्यात्मिक जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि यह दिखाती है कि आस्था और तप की कोई सीमा नहीं होती—न देश की, न भाषा की।

अब अग्नि में तप की पराकाष्ठा

भीषण गर्मी, धधकती आग और अटूट साधना—पुष्कर की यह तस्वीर आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर आस्था की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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