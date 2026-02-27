Hindustan Hindi News
पीएम मोदी के आगमन से पहले अजमेर में सुरक्षा का कड़ा कवच

Feb 27, 2026 10:08 am IST
राजस्थान के अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। शहर की कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

राजस्थान के अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। शहर की कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगभग 6 किलोमीटर के दायरे को सीज किया जाएगा और आम आवाजाही पर नियंत्रण रखा जाएगा।

चक्रव्यूह जैसी सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम की निगरानी के लिए 10 आईपीएस और 15 आईएएस अधिकारियों सहित करीब 70 वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षा जवान तैनात रहेंगे। शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की टीम अजमेर पहुंच चुकी है। मंच, हेलीपैड और सभा स्थल के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। कार्यक्रम से पहले पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया है।

आसमान से भी निगरानी

प्रधानमंत्री किशनगढ़ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कायड़ विश्रामस्थली पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीपैड का परीक्षण भी किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन और अन्य तकनीकी साधनों से भी निगरानी रखेंगी। आसपास की ऊंची इमारतों और छतों पर भी सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

यातायात में रहेगा बदलाव

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किया जाएगा। प्रशासन आमजन को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह देगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।

दो लाख लोगों की संभावित भीड़

सभा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए 8000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है।

सभा स्थल पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन सेवाएं और शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

23 हजार करोड़ के विकास कार्य

प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजमेर की इस जनसभा से कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

प्रशासन ने किया दावा

अजमेर प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

कुल मिलाकर 28 फरवरी को अजमेर शहर हाई अलर्ट पर रहेगा। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी के बीच प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित होगी। प्रशासन का फोकस साफ है—कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

