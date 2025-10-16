अजमेर में दोस्तों ने युवक को मार डाला, पुलिस ने 3 दिन बाद JCB से जमीन खोदकर निकाला
संक्षेप: अजमेर के सरधना क्षेत्र में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने जिले की नींद उड़ा दी। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि विश्वासघात और पैतृक संपत्ति के विवाद की कहानी भी है। बुधवार की रात पुलिस ने जेसीबी की मदद से जमीन खोदकर एक युवक का शव बरामद किया
अजमेर के सरधना क्षेत्र में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने जिले की नींद उड़ा दी। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि विश्वासघात और पैतृक संपत्ति के विवाद की कहानी भी है। बुधवार की रात पुलिस ने जेसीबी की मदद से जमीन खोदकर एक युवक का शव बरामद किया, जिसे उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर हत्या के बाद दफनाया था।
मृतक लेखराज, जो अरावली होम्स के निवासी थे, जनाना अस्पताल के पास रहते थे। उनके बेटे भारत ने बताया कि उनके पिता दो दिन पहले ही लापता हुए थे। अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी और जांच शुरू हुई। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि लेखराज के ही दोस्तों ने उनका अपहरण किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के पीछे की वजह प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश है।
लेखराज की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर उनके दोस्तों और प्रॉपर्टी डीलर श्याम सिंह रावत के बीच तनाव की खबरें पहले से ही चल रही थीं। परिवार का कहना है कि रावत और उसके साथी लेखराज पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपनी जमीन कम कीमत में बेच दें। लेकिन लेखराज ने इन दबावों को ठुकरा दिया, जिससे नाराजगी ने खतरनाक रूप ले लिया।
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को केसरपुरा गांव की सुनसान पहाड़ियों में दफनाने का ठान लिया। पुलिस को सूचना मिली और बुधवार रात जेसीबी की मदद से गहरी खुदाई कर शव बरामद किया गया। शव को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, ताकि पोस्टमार्टम और जांच में कोई बाधा न आए।
पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हत्या की योजना पूर्व में ही बनाई गई थी और अपहरण के बाद यह हत्या को अंजाम देने की साजिश रची गई। अब पुलिस जल्द ही बड़े खुलासे की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जिनसे अजमेर की क्राइम कहानी और भी गहराई तक जाएगी।
यह घटना न सिर्फ दोस्तों के बीच विश्वासघात को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पैतृक संपत्ति और आर्थिक लालच किस हद तक इंसान को अपराध की ओर ले जा सकता है। अजमेर के लोगों के लिए यह खबर किसी सनसनी से कम नहीं है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मामले में गिरफ्तारियां और खुलासे होंगे।
लेखराज की हत्या ने शहर में डर और सस्पेंस दोनों फैला दिए हैं। लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोस्तों के हाथों हुई यह निर्दय हत्या समाज में किस तरह के बदलाव की चेतावनी देती है। क्या यह सिर्फ पैतृक संपत्ति का विवाद था या किसी गहरी रंजिश की परिणति? गुरुवार को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सस्पेंस को खोल सकती है।
अजमेर में यह मामला यह भी साबित करता है कि कभी-कभी सबसे भरोसेमंद रिश्ते भी सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। शव की बरामदगी और संदिग्धों की हिरासत ने शहर में हलचल मचा दी है और अब सबकी निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
