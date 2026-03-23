अजमेर में माता के दरबार में कव्वाली… मंच छोड़ भागा गायक; मचा बवाल

अजमेर में धार्मिक आयोजनों के लिए पहचाने जाने वाले अजमेर में इस बार एक भजन संध्या विवादों के केंद्र में आ गई। मामला इतना बढ़ा कि मंच पर चल रहा कार्यक्रम अचानक विरोध और नारों के बीच रुक गया

अजमेर में धार्मिक आयोजनों के लिए पहचाने जाने वाले अजमेर में इस बार एक भजन संध्या विवादों के केंद्र में आ गई। मामला इतना बढ़ा कि मंच पर चल रहा कार्यक्रम अचानक विरोध और नारों के बीच रुक गया, और गायक को बीच में ही मंच छोड़कर जाना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

माता के जागरण में कव्वाली, यहीं से शुरू हुआ विवाद बताया जा रहा है कि नगरा क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर माता का जागरण और भजन संध्या आयोजित की गई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी मंच पर मौजूद भजन गायक जॉन अजमेरी ने कथित रूप से कव्वाली गाना शुरू कर दिया।

यहीं से माहौल बदल गया। जागरण जैसे धार्मिक आयोजन में कव्वाली गाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया।

हिंदू संगठनों का विरोध, मौके पर पहुंचकर की नारेबाजी जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर नारेबाजी की और गायक के खिलाफ नाराजगी जताई।

उनका आरोप था कि माता के दरबार में इस तरह की प्रस्तुति धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। विरोध के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई।

गायक ने छोड़ा मंच, स्थिति बिगड़ने से पहले निकले बाहर स्थिति बिगड़ती देख गायक जॉन अजमेरी ने मंच छोड़ना ही बेहतर समझा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, गायक ने कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया और मौके से निकल गए।

इस दौरान आयोजकों को भी हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

‘बहिष्कार करो’ की मांग, माफी की उठी आवाज विरोध कर रहे संगठनों ने गायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि ऐसे गायकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, जो धार्मिक आयोजनों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते।

संगठनों ने यह भी मांग रखी कि गायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बता रहा है, तो कोई इसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मुद्दा मान रहा है।

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या धार्मिक आयोजनों में इस तरह की प्रस्तुति उचित है या नहीं।

प्रशासन चुप, आधिकारिक बयान का इंतजार घटना के बाद फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अंदरखाने चर्चाएं लगातार जारी हैं।

अजमेर की छवि पर सवाल अजमेर, जो हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, वहां इस तरह का विवाद सामने आने के बाद लोगों के बीच चिंता भी देखी जा रही है।