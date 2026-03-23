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अजमेर में माता के दरबार में कव्वाली… मंच छोड़ भागा गायक; मचा बवाल

Mar 23, 2026 02:19 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
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अजमेर में धार्मिक आयोजनों के लिए पहचाने जाने वाले अजमेर में इस बार एक भजन संध्या विवादों के केंद्र में आ गई। मामला इतना बढ़ा कि मंच पर चल रहा कार्यक्रम अचानक विरोध और नारों के बीच रुक गया

अजमेर में माता के दरबार में कव्वाली… मंच छोड़ भागा गायक; मचा बवाल

अजमेर में धार्मिक आयोजनों के लिए पहचाने जाने वाले अजमेर में इस बार एक भजन संध्या विवादों के केंद्र में आ गई। मामला इतना बढ़ा कि मंच पर चल रहा कार्यक्रम अचानक विरोध और नारों के बीच रुक गया, और गायक को बीच में ही मंच छोड़कर जाना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

माता के जागरण में कव्वाली, यहीं से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि नगरा क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर माता का जागरण और भजन संध्या आयोजित की गई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी मंच पर मौजूद भजन गायक जॉन अजमेरी ने कथित रूप से कव्वाली गाना शुरू कर दिया।

यहीं से माहौल बदल गया। जागरण जैसे धार्मिक आयोजन में कव्वाली गाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया।

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हिंदू संगठनों का विरोध, मौके पर पहुंचकर की नारेबाजी

जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर नारेबाजी की और गायक के खिलाफ नाराजगी जताई।

उनका आरोप था कि माता के दरबार में इस तरह की प्रस्तुति धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। विरोध के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई।

गायक ने छोड़ा मंच, स्थिति बिगड़ने से पहले निकले बाहर

स्थिति बिगड़ती देख गायक जॉन अजमेरी ने मंच छोड़ना ही बेहतर समझा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, गायक ने कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया और मौके से निकल गए।

इस दौरान आयोजकों को भी हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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‘बहिष्कार करो’ की मांग, माफी की उठी आवाज

विरोध कर रहे संगठनों ने गायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि ऐसे गायकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, जो धार्मिक आयोजनों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते।

संगठनों ने यह भी मांग रखी कि गायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बता रहा है, तो कोई इसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मुद्दा मान रहा है।

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या धार्मिक आयोजनों में इस तरह की प्रस्तुति उचित है या नहीं।

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प्रशासन चुप, आधिकारिक बयान का इंतजार

घटना के बाद फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अंदरखाने चर्चाएं लगातार जारी हैं।

अजमेर की छवि पर सवाल

अजमेर, जो हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, वहां इस तरह का विवाद सामने आने के बाद लोगों के बीच चिंता भी देखी जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से संभालने की जरूरत है, ताकि शहर की गंगा-जमुनी तहजीब पर आंच न आए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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