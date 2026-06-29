अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मर्डर; चंबल के डकैत जगन गुर्जर की बैरक के अंदर हत्या

वारदात के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद शव को एंबुलेंस से जेएलएन अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और दोनों बंदियों के बीच किसी पुराने विवाद की भी जांच कर रही है।

राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल सोमवार को उस समय सनसनीखेज वारदात का गवाह बन गई, जब कभी चंबल के बीहड़ों में खौफ का दूसरा नाम रहे डकैत जगन गुर्जर की जेल के भीतर ही हत्या कर दी गई। हत्या किसी बाहरी हमले में नहीं, बल्कि उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी ने तौलिए से गला घोंटकर की। घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे हुआ बैरक के भीतर कत्ल पुलिस के अनुसार, जगन गुर्जर के साथ भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु भी उसी बैरक में बंद था। दोपहर करीब 11 बजे से 3 बजे के बीच बैरक बंद रहने के दौरान यह वारदात हुई। जब नियमित राउंड पर पहुंचे जेलकर्मियों ने बैरक खोली तो जगन गुर्जर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। मौके पर मौजूद कैदी विष्णु ने हत्या करना कबूल कर लिया।

एफएसएल और मजिस्ट्रेट ने जुटाए सबूत घटना की सूचना मिलते ही अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचे। एफएसएल टीम और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जगन की हत्या तौलिए से गला घोंटकर की गई।

पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव वारदात के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद शव को एंबुलेंस से जेएलएन अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और दोनों बंदियों के बीच किसी पुराने विवाद की भी जांच कर रही है।

बीहड़ों का खौफ था जगन गुर्जर कभी चंबल के बीहड़ों में आतंक का पर्याय रहे जगन गुर्जर की अपराध की दुनिया में एंट्री करीब 1994 में हुई थी। धौलपुर के डांग क्षेत्र को उसने अपना ठिकाना बनाया और देखते ही देखते उसका नाम पूरे इलाके में दहशत का कारण बन गया। हालात ऐसे थे कि कई गांवों में लोग शादी-ब्याह तक करने से डरते थे। बताया जाता है कि उसके अपने गांव में करीब दस साल तक कोई शादी नहीं हुई। उसके खौफ से ग्रामीण ही नहीं, बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए थे।

कई संगीन मामलों में रहा नाम जगन गुर्जर का नाम कई चर्चित मामलों में सामने आया। उसने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए कथित तौर पर हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 2019 में उस पर धौलपुर जिले के करनपुर-सायकापुरा गांव में दो महिलाओं के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था।

11 लाख का इनामी डकैत बना था साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस समय पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था और वह चंबल का सबसे वांछित दस्यु माना जाने लगा था।

बेटी की शादी में बदली थी जिंदगी की राह हालांकि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब लगा कि वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा। करीब 15 साल पहले बेटी की शादी के दौरान उसने जुर्म से तौबा करने की कसम खाई थी। उसने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद फिर अपराध की राह पर लौट गया। यही वजह रही कि उसका नाम लगातार संगीन मामलों में जुड़ता रहा।