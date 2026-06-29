अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मर्डर; चंबल के डकैत जगन गुर्जर की बैरक के अंदर हत्या
वारदात के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद शव को एंबुलेंस से जेएलएन अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और दोनों बंदियों के बीच किसी पुराने विवाद की भी जांच कर रही है।
राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल सोमवार को उस समय सनसनीखेज वारदात का गवाह बन गई, जब कभी चंबल के बीहड़ों में खौफ का दूसरा नाम रहे डकैत जगन गुर्जर की जेल के भीतर ही हत्या कर दी गई। हत्या किसी बाहरी हमले में नहीं, बल्कि उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी ने तौलिए से गला घोंटकर की। घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कैसे हुआ बैरक के भीतर कत्ल
पुलिस के अनुसार, जगन गुर्जर के साथ भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु भी उसी बैरक में बंद था। दोपहर करीब 11 बजे से 3 बजे के बीच बैरक बंद रहने के दौरान यह वारदात हुई। जब नियमित राउंड पर पहुंचे जेलकर्मियों ने बैरक खोली तो जगन गुर्जर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। मौके पर मौजूद कैदी विष्णु ने हत्या करना कबूल कर लिया।
एफएसएल और मजिस्ट्रेट ने जुटाए सबूत
घटना की सूचना मिलते ही अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचे। एफएसएल टीम और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जगन की हत्या तौलिए से गला घोंटकर की गई।
पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव
वारदात के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद शव को एंबुलेंस से जेएलएन अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और दोनों बंदियों के बीच किसी पुराने विवाद की भी जांच कर रही है।
बीहड़ों का खौफ था जगन गुर्जर
कभी चंबल के बीहड़ों में आतंक का पर्याय रहे जगन गुर्जर की अपराध की दुनिया में एंट्री करीब 1994 में हुई थी। धौलपुर के डांग क्षेत्र को उसने अपना ठिकाना बनाया और देखते ही देखते उसका नाम पूरे इलाके में दहशत का कारण बन गया। हालात ऐसे थे कि कई गांवों में लोग शादी-ब्याह तक करने से डरते थे। बताया जाता है कि उसके अपने गांव में करीब दस साल तक कोई शादी नहीं हुई। उसके खौफ से ग्रामीण ही नहीं, बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए थे।
कई संगीन मामलों में रहा नाम
जगन गुर्जर का नाम कई चर्चित मामलों में सामने आया। उसने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए कथित तौर पर हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 2019 में उस पर धौलपुर जिले के करनपुर-सायकापुरा गांव में दो महिलाओं के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था।
11 लाख का इनामी डकैत बना था
साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस समय पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था और वह चंबल का सबसे वांछित दस्यु माना जाने लगा था।
बेटी की शादी में बदली थी जिंदगी की राह
हालांकि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब लगा कि वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा। करीब 15 साल पहले बेटी की शादी के दौरान उसने जुर्म से तौबा करने की कसम खाई थी। उसने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद फिर अपराध की राह पर लौट गया। यही वजह रही कि उसका नाम लगातार संगीन मामलों में जुड़ता रहा।
जेल की चारदीवारी में हुआ खौफ का अंत
अब उसी जगन गुर्जर का अंत जेल की चारदीवारी के भीतर हुआ है। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक बीहड़ों में पुलिस को चुनौती दी, वह अपनी ही बैरक में एक साथी बंदी के हाथों मारा गया। यह घटना न केवल एक कुख्यात डकैत के अंत की कहानी है, बल्कि हाई सिक्योरिटी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों की निगरानी को लेकर भी कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटे हैं और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद हत्या से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।