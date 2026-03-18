परीक्षा हॉल में रीलबाज़ी! 11वीं के पेपर के बीच छात्र ने बनाया वीडियो; अजमेर में मचा हड़कंप
राजस्थान के अजमेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान एक छात्र ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। गोडियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई
राजस्थान के अजमेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान एक छात्र ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। गोडियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
आंसर शीट हाथ में लेकर कैमरे के सामने मुस्कुराया छात्र
वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि परीक्षा कक्ष में छात्र-छात्राएं अपने पेपर में व्यस्त हैं। इसी बीच एक छात्र अपनी आंसर शीट उठाकर मोबाइल कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए वीडियो बनाता है। वह पूरे क्लासरूम का दृश्य भी रिकॉर्ड करता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वीडियो परीक्षा के दौरान ही बनाया गया है।
एग्जाम प्रेशर’ कम करने के नाम पर की हरकत
बताया जा रहा है कि छात्र ने यह रील “एग्जाम प्रेशर” को हल्का करने के लिए बनाई थी। हालांकि, उसकी यह हरकत अब मजाक से ज्यादा अनुशासनहीनता का मामला बन गई है। परीक्षा जैसे गंभीर माहौल में इस तरह का व्यवहार सवालों के घेरे में आ गया है।
शिक्षिका के वॉशरूम जाने पर मिला मौका
स्कूल की प्रिंसिपल के अनुसार, परीक्षा के दौरान कक्ष में ड्यूटी पर तैनात महिला शिक्षिका कुछ समय के लिए वॉशरूम गई थीं। इसी दौरान छात्र ने मौका पाकर वीडियो बना लिया। इस खुलासे के बाद निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
मोबाइल पहुंचा कैसे? सिस्टम पर उठे बड़े सवाल
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब परीक्षा में मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, तो छात्र के पास फोन पहुंचा कैसे? क्या स्कूल में प्रवेश के दौरान जांच नहीं हुई या नियमों की अनदेखी की गई? यह घटना सुरक्षा और अनुशासन दोनों की पोल खोलती नजर आ रही है।
शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच, कार्रवाई के संकेत
वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग तुरंत सक्रिय हो गया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि लापरवाही किस स्तर पर हुई। साथ ही संबंधित छात्र और स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की भी संभावना जताई जा रही है।
रील’ ने खड़ी कर दी शिक्षा व्यवस्था पर बहस
यह घटना अब सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग जहां इसे हल्के में ले रहे हैं, वहीं कई लोग इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर कमजोरी मान रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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