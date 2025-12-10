अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी,जायरीन रोकें गए; पूरा परिसर सील
अजमेर दरगाह, कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल मिलते ही पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं।
अजमेर दरगाह, कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल मिलते ही पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। बुधवार सुबह अजमेर कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और दरगाह परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है।
अजमेर के एडीएम सिटी नरेंद्र मीणा ने बताया कि सुबह करीब 10:15 बजे कलेक्टर लोकबंधु के आधिकारिक मेल पर धमकी भरा संदेश आया। मेल में दावा किया गया कि दरगाह और कलेक्ट्रेट में चार आरडीएक्स आईईडी लगाई गई हैं, और तुरंत सभी को बाहर निकालने की चेतावनी दी गई। संदेश में खुद को “पूर्व तमिल टाइगर्स” और टीएनएलए नेता एस. मारन के “साइबर गुरिल्ला विंग” के सदस्य बताते हुए गंभीर धमकी दी गई थी।
उधर, हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुबह 8 बजे से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। पुलिस, एटीएस, एसओजी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने करीब दो घंटे तक मुख्य भवन, पार्किंग और रिकॉर्ड रूम की गहन जांच की। हालांकि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बावजूद अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जारी है।
धमकी मिलते ही दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरगाह के खादिमों की मदद से जायरीनों को तुरंत बाहर भेजा गया और चारों तरफ से प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में भी सभी कमरों की चेकिंग की गई। एसपी ऑफिस को भी खाली कराकर तलाशी की जा रही है।
एडीएम सिटी के अनुसार, कलेक्ट्रेट में जहां एक ओर सुरक्षा जांच जारी है, वहीं कलेक्टर चेंबर के पास चल रही एक सरकारी बैठक को अभी बंद नहीं कराया गया है। बाकी पूरे परिसर में तलाशी अभियान जारी है।
अजमेर दरगाह को उड़ाने की यह दूसरी धमकी है। 4 दिसंबर को भी कलेक्टर को इसी तरह का मेल मिला था, जिसमें दरगाह और कलेक्ट्रेट में विस्फोटक लगाने का दावा किया गया था। तब भी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र की छानबीन की थी।
धमकी भरे मेल में कई गंभीर दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि टीएनएलए पाकिस्तानी ISI और DMK के गठजोड़ की मदद से ‘नए द्रविड़ व्यवस्था’ के नाम पर कथित अभियान चला रहा है। मेल में अजमेर को ‘पावर सेंटर’ बताते हुए यहां ब्राह्मण-अभिजात वर्ग के प्रभाव को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। साथ ही, “अजमेर कलेक्टर कार्यालय को उड़ाना विस्फोटक इंजीनियरिंग में चमत्कार होगा” जैसी उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच को पिछले 6 हफ्तों में पांचवीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी ऐसे मेल भेजे गए थे। हर बार की तरह इस बार भी जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन लगातार मिल रही धमकियों को बेहद गंभीरता से ले रही हैं।
धमकी भरे मेल की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। सुरक्षा एजेंसियां मेल भेजने वाले IP, सर्वर लोकेशन और संभावित मॉड्यूल का विश्लेषण कर रही हैं। अधिकारियों की मानें तो ये सभी मेल एक ही पैटर्न में भेजे गए हैं, जिसकी वजह से किसी संगठित साइबर नेटवर्क की भूमिका की आशंका बढ़ गई है।
