अजमेर दरगाह की बड़ी देग में घुसा युवक, पैसे समेटने लगा;पकड़ते ही हुई धुनाई

राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक दरगाह परिसर में रखी विशालकाय ‘बड़ी देग’ (कड़ाही) में कूद गया। इस अप्रत्याशित घटना से वहां मौजूद जायरीन, खादिम और सुरक्षाकर्मी हक्का-बक्का रह गए।

राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक दरगाह परिसर में रखी विशालकाय ‘बड़ी देग’ (कड़ाही) में कूद गया। इस अप्रत्याशित घटना से वहां मौजूद जायरीन, खादिम और सुरक्षाकर्मी हक्का-बक्का रह गए। पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर प्रशासन अब जांच में जुटा हुआ है।

चश्मदीदों ने बताया घटनाक्रम प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक तेजी से दरगाह परिसर में दाखिल हुआ और सीधे बड़ी देग की ओर बढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और आवाज लगाकर चेताया भी, लेकिन वह किसी की बात सुने बिना देग में छलांग लगा बैठा। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त देग में जायरीनों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा—जिसमें नकदी और आभूषण शामिल थे—मौजूद था।

देग में कूदकर उठाने लगा चढ़ावा देग में कूदने के बाद युवक ने उसमें पड़े पैसे और आभूषण उठाने शुरू कर दिए। यह देखकर दरगाह कमेटी के कर्मचारी और खादिम तुरंत सक्रिय हो गए। एक खादिम देग के भीतर उतरा और युवक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन युवक ने बाहर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया।

काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया युवक अंततः देग के ऊपर खड़े दो अन्य लोगों की मदद से युवक को बाहर खींच लिया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत और हैरानी का माहौल देखने को मिला, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

मानसिक स्थिति को लेकर अटकलें प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन युवक की पृष्ठभूमि और उसके इस कृत्य के पीछे की मंशा का पता लगाने में जुटा है।

जांच में जुटा प्रशासन, शिकायत का इंतजार वहीं, स्थानीय पुलिस और दरगाह कमेटी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब तक इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।