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अजमेर दरगाह की बड़ी देग में घुसा युवक, पैसे समेटने लगा;पकड़ते ही हुई धुनाई

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक दरगाह परिसर में रखी विशालकाय ‘बड़ी देग’ (कड़ाही) में कूद गया। इस अप्रत्याशित घटना से वहां मौजूद जायरीन, खादिम और सुरक्षाकर्मी हक्का-बक्का रह गए। 

अजमेर दरगाह की बड़ी देग में घुसा युवक, पैसे समेटने लगा;पकड़ते ही हुई धुनाई

राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक दरगाह परिसर में रखी विशालकाय ‘बड़ी देग’ (कड़ाही) में कूद गया। इस अप्रत्याशित घटना से वहां मौजूद जायरीन, खादिम और सुरक्षाकर्मी हक्का-बक्का रह गए। पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर प्रशासन अब जांच में जुटा हुआ है।

चश्मदीदों ने बताया घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक तेजी से दरगाह परिसर में दाखिल हुआ और सीधे बड़ी देग की ओर बढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और आवाज लगाकर चेताया भी, लेकिन वह किसी की बात सुने बिना देग में छलांग लगा बैठा। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त देग में जायरीनों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा—जिसमें नकदी और आभूषण शामिल थे—मौजूद था।

देग में कूदकर उठाने लगा चढ़ावा

देग में कूदने के बाद युवक ने उसमें पड़े पैसे और आभूषण उठाने शुरू कर दिए। यह देखकर दरगाह कमेटी के कर्मचारी और खादिम तुरंत सक्रिय हो गए। एक खादिम देग के भीतर उतरा और युवक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन युवक ने बाहर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया।

काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया युवक

अंततः देग के ऊपर खड़े दो अन्य लोगों की मदद से युवक को बाहर खींच लिया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत और हैरानी का माहौल देखने को मिला, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

मानसिक स्थिति को लेकर अटकलें

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन युवक की पृष्ठभूमि और उसके इस कृत्य के पीछे की मंशा का पता लगाने में जुटा है।

जांच में जुटा प्रशासन, शिकायत का इंतजार

वहीं, स्थानीय पुलिस और दरगाह कमेटी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब तक इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रशासन ने दरगाह परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के संकेत भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि धार्मिक स्थलों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर करती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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