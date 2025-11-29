814वें उर्स से पहले राजस्थान में प्रशासन सख्त, दरगाह इलाके में अवैध कब्जों पर चला बुलडोज़र
ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले अजमेर नगर निगम ने शनिवार सुबह दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया।
ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले अजमेर नगर निगम ने शनिवार सुबह दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। निगम की टीम ने दरगाह थाना पुलिस सहित विभिन्न थानों के पुलिस बल के सहयोग से दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और दिल्ली गेट सहित कई इलाकों में जेसीबी चलाकर अवैध कब्जे हटाए। सुबह-सुबह शुरू हुए इस अभियान से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उर्स से पहले बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है।
निगम अधिकारियों के अनुसार, दरगाह क्षेत्र में लंबे समय से नालियों, सड़कों और दुकानों के आगे अवैध ढांचे बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। उर्स से पूर्व सफाई, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा अभियान चलाया गया। क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, दरगाह थाना पुलिस और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में निगम का पीला पंजा लगातार कई घंटों तक चलता रहा।
नगर निगम की कार्रवाई के तुरंत बाद स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था और तब यह सहमति बनी थी कि नालियों के ऊपर बनी पतली पट्टियों को अतिक्रमण नहीं माना जाएगा।
व्यापारियों का आरोप है कि इस बार निगम ने केवल उन्हीं पटियों को हटाया, जिससे स्थानीय निवासी, दुकानदार और बुजुर्ग महिलाओं को परेशानी हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि निगम यह तय ही नहीं कर पाया कि वास्तविक अतिक्रमण कौन सा है और कार्रवाई केवल समुदाय विशेष को लक्षित कर की गई है। इससे क्षेत्र में असंतोष बढ़ गया है।
अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही कड़े बंदोबस्त किए थे। दरगाह क्षेत्र में लगभग 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर, कई डंपर ट्रॉलियां और अन्य उपकरणों के साथ नगर निगम की बड़ी टीम मौजूद रही।
पुलिस ने भी पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से करीब 100 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वयं मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी की।
नगर निगम का यह अभियान अंदरकोट से शुरू होकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा और दरगाह बाजार होते हुए दिल्ली गेट तक चला। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में फैले इस क्षेत्र में जेसीबी ने नालों, सड़क किनारों और दुकानों के आगे बने 50 से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई व्यापारियों को समझाइश दी, वहीं निगम की टीम ने माइक से लगातार घोषणा कर लोगों से सहयोग करने और क्षेत्र खाली रखने की अपील की। निगम का कहना है कि उर्स के दौरान लाखों जायरीन दरगाह शरीफ पहुंचते हैं, ऐसे में सड़कें और रास्ते साफ, सुरक्षित और बाधामुक्त रहना जरूरी है।
नगर निगम की यह कार्रवाई उर्स के लिए की जा रही तैयारियों का एक हिस्सा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दरगाह क्षेत्र में भारी भीड़ की संभावना है। ऐसे में प्रशासन रास्तों को चौड़ा, सुरक्षित और साफ रखना चाहता है। हालांकि, दुकानदारों के विरोध ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ सकता है।
नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई जनहित में है और आगे भी क्षेत्र को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
अजमेर में आगामी उर्स मेले को देखते हुए प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP मनीष बदगुजार ने बताया कि नगर निगम की टीम यहां किसी भी प्रकार के स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ रही है, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दरगाह के अंदरकोट कोर्ट क्षेत्र और त्रिपोलिया गेट क्षेत्र से शुरू हुई है, और आगे बढ़ते हुए निजाम गेट और दिल्ली गेट सहित सभी जगहों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। यह कार्रवाई सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हुई और प्रशासन इसे पूरी गंभीरता के साथ संचालित कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
