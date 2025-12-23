Hindustan Hindi News
अजमेर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार आया ई-मेल
अजमेर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार आया ई-मेल

संक्षेप:

Dec 23, 2025 12:34 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
अजमेर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु को ई-मेल के जरिए तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार धमकी में न सिर्फ जिला कलेक्टर को, बल्कि पूरे जिला कलेक्ट्रेट भवन को निशाना बनाने की बात कही गई है। मेल सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर लोकबंधु की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल में लिखा गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में तीन अलग-अलग जगह आरडीएक्स लगाया गया है। मेल भेजने वाले ने धमकी देते हुए यह भी लिखा कि “धमाके से पहले कलेक्ट्रेट को जल्द खाली करवा दीजिए।” मेल की भाषा और शब्दों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया।

धमकी की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़, सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह सहित पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकालकर भवन को खाली करवाया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

सूत्रों के अनुसार, कलेक्ट्रेट के हर कमरे, गलियारे और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब अजमेर में इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले 4 दिसंबर को भी जिला कलेक्टर की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। उस मेल में लिखा गया था कि “अजमेर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, कलेक्टर कार्यालय और दरगाह गरीब नवाज में 4 RDX IED लगाए गए हैं। पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा।”

इस धमकी के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड की मदद से कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर की तलाशी ली थी, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी।

इसके बाद 10 दिसंबर को एक बार फिर मेल के जरिए अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस समय सुरक्षा के मद्देनज़र करीब दो घंटे तक दरगाह में एंट्री बंद रखी गई थी और परिसर को पूरी तरह खाली कराकर तलाशी ली गई थी। हालांकि तब भी जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला था।

लगातार तीसरी बार धमकी मिलने के बाद पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ई-मेल की तकनीकी जांच, आईपी एड्रेस ट्रेसिंग और साइबर सेल की मदद से भेजने वाले की पहचान में जुट गई है। प्रशासन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

बार-बार मिल रही धमकियों ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि ये महज अफवाह फैलाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश—इसका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।

