वर्ष 2013-14 के दौरान वह अजमेर पहुंचा और दरगाह शरीफ के आसपास रहने लगा। यहां भी उसने किसी एक जगह स्थायी रूप से रहने के बजाय खानाबदोश जीवन बिताया।

बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस ने दरगाह क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में निगरानी और तलाशी अभियान चलाया था।

राजस्थान के अजमेर में दरगाह क्षेत्र से पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है, जो करीब 15 साल पहले अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ था। 35 साल का जाहिदुल उर्फ जाहिद सालों तक अलग-अलग शहरों में ठिकाने बदलता रहा। कभी दिल्ली में रहा तो कभी हरिद्वार, बेंगलुरु, पुणे और गुजरात पहुंच गया। इसके बाद उसने अजमेर दरगाह क्षेत्र को अपना ठिकाना बना लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने साल 2011 में बांग्लादेश से भारत आने की बात स्वीकार की है।

अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, अभियान में यह 29वीं बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही अजमेर जिले में अब तक पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

बेनापोल बॉर्डर से दाखिल हुआ, ट्रेन से पहुंचा दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि जाहिदुल ने वर्ष 2011 में बांग्लादेश के बेनापोल बॉर्डर से अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। यहां आने के बाद वह पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने करीब छह महीने गुजारे। इसके बाद वह हरिद्वार चला गया, जहां लगभग एक साल तक खानाबदोश की तरह रहा।

वर्ष 2013-14 के दौरान वह अजमेर पहुंचा और दरगाह शरीफ के आसपास रहने लगा। यहां भी उसने किसी एक जगह स्थायी रूप से रहने के बजाय खानाबदोश जीवन बिताया। इस दौरान वह कई बार दूसरे शहरों में गया और वापस अजमेर लौटता रहा।

कई शहरों में बदले ठिकाने, फिर अजमेर लौट आया पूछताछ में जाहिदुल ने बताया कि अजमेर में रहने के दौरान वह बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और गुजरात सहित अलग-अलग जगहों पर भी गया था। इन शहरों में उसने करीब दो से तीन साल का समय बिताया। इसके बाद वह दोबारा अजमेर आ गया।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि भारत में रहने के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में रहा और अलग-अलग शहरों में उसके रहने की क्या वजह थी। उसके दस्तावेजों, पहचान और भारत में आने-जाने से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

दरगाह बाजार से तारागढ़ तक चलाया तलाशी अभियान बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस ने दरगाह क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में निगरानी और तलाशी अभियान चलाया था। इसके लिए मुखबिरों से मिली सूचनाओं के साथ तकनीकी संसाधनों और दूसरी जानकारियों का भी इस्तेमाल किया गया।

टीम ने दरगाह बाजार, जालियान कब्रिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, सिलावट मोहल्ला, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना गली, चश्मा-ए-नूर, त्रिपोलिया गेट, सोहले खंभा, झालरा और लाखन कोटड़ी सहित कई इलाकों में संदिग्ध लोगों की तलाश की।

इसी दौरान एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे रोककर पूछताछ की गई। उसने अपनी पहचान जाहिदुल उर्फ जाहिद (35) पुत्र मोहम्मद रूबिजलहक के रूप में बताई। उसने अपना मूल निवास बांग्लादेश के जमालपुर जिले के धवनगंज थाना क्षेत्र के बोयरापारा गांव में बताया। इसके बाद दरगाह थाना पुलिस और सीआईडी जोन की टीम उसे थाने लेकर आई।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चल रहा अभियान यह अभियान पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा और अजमेर रेंज आईजी डॉ. रवि के निर्देश पर चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ के निर्देशन और वृत्ताधिकारी दरगाह हर्षित शर्मा के नेतृत्व में सीआईडी जोन अजमेर के साथ विशेष टीम बनाई गई है।