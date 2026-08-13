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मैंने गर्भ गिरा दिया…पत्नी के फोन कॉल से खुला राज; अजमेर में 6 साल बाद दर्ज हुई FIR

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
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मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र का है। करीब छह साल पहले हुई इस घटना को लेकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अजमेर के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। शिकायत में पति ने पत्नी, उसकी मां और अस्पताल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मैंने गर्भ गिरा दिया…पत्नी के फोन कॉल से खुला राज; अजमेर में 6 साल बाद दर्ज हुई FIR
मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र का है। करीब छह साल पहले हुई इस घटना को लेकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अजमेर के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। शिकायत में पति ने पत्नी, उसकी मां और अस्पताल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

अजमेर में करीब छह साल पुराने एक मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। एक पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसकी जानकारी और सहमति के बिना गर्भपात करा लिया। मामला यहीं नहीं रुका। पति ने आरोप लगाया कि उसे पत्नी के गर्भपात की जानकारी फोन पर मिली और बाद में अस्पताल के दस्तावेजों से उसे कई बातें पता चलीं। पुलिस ने अब अदालत के आदेश पर पत्नी समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र का है। करीब छह साल पहले हुई इस घटना को लेकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अजमेर के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। शिकायत में पति ने पत्नी, उसकी मां और अस्पताल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, गर्भपात के लिए पति की सहमति कानूनी रूप से आवश्यक थी या नहीं, यह अलग कानूनी प्रश्न है और मामले की जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया में आरोपों की प्रकृति स्पष्ट होगी।

शादी के बाद सब ठीक था, फिर सामने आई गर्भावस्था

FIR के अनुसार पति की शादी नवंबर 2019 में हुई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि शादी के बाद शुरुआती समय में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य था। जून 2020 में पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। डॉक्टर से जांच और सोनोग्राफी कराई गई तो गर्भ में करीब छह सप्ताह का भ्रूण होने की पुष्टि हुई।

पति का आरोप है कि इसके बाद पत्नी ने बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया। शिकायत में दावा किया गया है कि पत्नी खुद को आधुनिक विचारों वाली बताते हुए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। परिवार की ओर से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कथित तौर पर पत्नी अपने फैसले पर कायम रही।

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8 जुलाई को मायके गई, 14 जुलाई को हुआ विवाद

शिकायत के मुताबिक 8 जुलाई 2020 को पत्नी अपने पिता के घर चली गई। इसके कुछ दिन बाद 14 जुलाई को फोन पर पति-पत्नी के बीच बच्चे को लेकर विवाद हुआ। पति का आरोप है कि उस समय भी पत्नी ने बच्चे को जन्म देने से इनकार किया।

लेकिन असली मोड़ इसके अगले दिन आया।

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15 जुलाई की शाम आया फोन…और पति के सामने खुला राज

पति के मुताबिक 15 जुलाई 2020 की शाम करीब 4 से 5 बजे पत्नी का फोन आया। आरोप है कि पत्नी ने फोन पर बताया कि उसने अजमेर के मित्तल अस्पताल में गर्भपात करा लिया है और डीएनसी भी करवा ली है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे पत्नी के इस फैसले की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसके अनुसार, बच्चे को लेकर दोनों के बीच मतभेद जरूर थे, लेकिन गर्भपात की जानकारी उसे प्रक्रिया के बाद फोन पर मिली।

इसके बाद पति ने अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटानी शुरू की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेजों को देखने के बाद उसे कथित तौर पर पता चला कि पत्नी और उसकी मां ने अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर से मिलीभगत कर गर्भपात कराया।

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छह साल तक मामला अटका रहा

पति ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने साथ हुई कथित क्रूरता बताते हुए कार्रवाई की मांग की। उसका आरोप है कि बाद में पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसमें उसने मनगढ़ंत तथ्य लगाए।

शिकायतकर्ता के अनुसार 7 अक्टूबर 2025 को उसने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने और अजमेर एसपी को परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की थी। जब पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने करीब छह साल पुराने घटनाक्रम में FIR दर्ज की है। पुलिस मामले में शिकायत में लगाए गए आरोपों, अस्पताल के रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके साथ ही यह भी सामने आएगा कि 2020 में वास्तव में क्या हुआ था, गर्भपात की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में हुई और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

फिलहाल मामला आरोपों और जांच के स्तर पर है। FIR दर्ज होने के बाद करीब छह साल पुरानी कहानी एक बार फिर सामने आई है और अब जांच की दिशा पर सभी की नजर है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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